В Сочи ночью обрушился балкон массажного салона, пострадали три девушки

Краснодарский край

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В Сочи в ночь на 20 декабря обрушился балкон массажного салона, есть пострадавшие

Инцидент произошел около 2:00 ночи в Красной Поляне на улице Эстонской. По предварительным данным, в момент обрушения балкона там находились несколько человек.

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Как рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе УВД по Сочи, за медицинской помощью после происшествия обратились три девушки. Полиция проводит проверку по данному факту, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю уточнили, что на месте происшествия работали девять человек и три единицы техники. Обрушение конструкции случилось внутри здания.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса власти Кубани продлили режим повышенной готовности до 31 декабря. Согласно документу, все заведения в регионе могут работать только до полуночи. Судя по открытым данным, в Красной Поляне по улице Эстонской находится салон эротического массажа Fox. При этом на сайте указано, что заведение работает в круглосуточном режиме.

Красная Поляна МЧС отдых Происшествия Сочи

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