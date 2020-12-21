В Сочи ночью обрушился балкон массажного салона, пострадали три девушки
В Сочи в ночь на 20 декабря обрушился балкон массажного салона, есть пострадавшие
Инцидент произошел около 2:00 ночи в Красной Поляне на улице Эстонской. По предварительным данным, в момент обрушения балкона там находились несколько человек.
Как рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе УВД по Сочи, за медицинской помощью после происшествия обратились три девушки. Полиция проводит проверку по данному факту, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю уточнили, что на месте происшествия работали девять человек и три единицы техники. Обрушение конструкции случилось внутри здания.
Напомним, в связи с пандемией коронавируса власти Кубани продлили режим повышенной готовности до 31 декабря. Согласно документу, все заведения в регионе могут работать только до полуночи. Судя по открытым данным, в Красной Поляне по улице Эстонской находится салон эротического массажа Fox. При этом на сайте указано, что заведение работает в круглосуточном режиме.
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