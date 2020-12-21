В Сочи ночью обрушился балкон массажного салона, пострадали три девушки

В Сочи в ночь на 20 декабря обрушился балкон массажного салона, есть пострадавшие

Инцидент произошел около 2:00 ночи в Красной Поляне на улице Эстонской. По предварительным данным, в момент обрушения балкона там находились несколько человек.

Как рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе УВД по Сочи, за медицинской помощью после происшествия обратились три девушки. Полиция проводит проверку по данному факту, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю уточнили, что на месте происшествия работали девять человек и три единицы техники. Обрушение конструкции случилось внутри здания.