В Адыгее ввели безналичную оплату проезда в троллейбусах

Адыгея

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В общественном транспорте Майкопа в конце декабря запустили безналичную оплату проезда

Новая автоматизированная система уже функционирует в троллейбусах, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Для расчета необходимо приложить банковскую карту, смартфон или смарт-часы к терминалу, который находится у кондуктора. Сразу же будет распечатан чек.

Руководитель отдела городской инфраструктуры администрации Майкопа Олег Тарасенко уточнил, что одновременно будут действовать два вида расчета — безналичный и наличный. Стоимость проезда в троллейбусах не изменилась и составляет 15 рублей.

«Оплачивать картой или мобильным устройством удобно и безопасно. Операция совершается за несколько секунд, благодаря чему не создаются очереди и минимизируются социальные контакты. Это особенно актуально в период распространения коронавируса», — заключил Олег Тарасенко. 

Ранее Юга.ру писали, что в конце 2018 года в троллейбусах Майкопа появился бесплатный Wi-Fi.

Майкоп Общественный транспорт Технологии Троллейбус

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