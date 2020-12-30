В Адыгее ввели безналичную оплату проезда в троллейбусах

В общественном транспорте Майкопа в конце декабря запустили безналичную оплату проезда

Новая автоматизированная система уже функционирует в троллейбусах, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Для расчета необходимо приложить банковскую карту, смартфон или смарт-часы к терминалу, который находится у кондуктора. Сразу же будет распечатан чек.

Руководитель отдела городской инфраструктуры администрации Майкопа Олег Тарасенко уточнил, что одновременно будут действовать два вида расчета — безналичный и наличный. Стоимость проезда в троллейбусах не изменилась и составляет 15 рублей.

«Оплачивать картой или мобильным устройством удобно и безопасно. Операция совершается за несколько секунд, благодаря чему не создаются очереди и минимизируются социальные контакты. Это особенно актуально в период распространения коронавируса», — заключил Олег Тарасенко.

Ранее Юга.ру писали, что в конце 2018 года в троллейбусах Майкопа появился бесплатный Wi-Fi.