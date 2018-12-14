В троллейбусах Майкопа появился бесплатный Wi-Fi

Свободный доступ в интернет появился уже в семи троллейбусах Майкопа

В Майкопе началось внедрение проекта по оснащению пассажиров общественного транспорта свободным доступом в интернет.

На закупку необходимого оборудования было выделено 23,5 тыс. рублей. Специальные устройства, которые обеспечивают надежный доступ в сеть, разместили в кабинах водителей. В салонах троллейбусов также появились специальные таблички с необходимой информацией для доступа в сеть.

Сейчас Wi-Fi появился в семи троллейбусах столицы Адыгеи, сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Сколько это прибавит нам молодых пассажиров пока сказать сложно. Но мы надеемся на увеличение пассажиропотока, поэтому стараемся сделать все, чтобы жителям и гостям Адыгеи было комфортно», — рассказал руководитель троллейбусного управления Алексей Дремайлов.

По словам Дремайлова, весь парк будет полностью оснащен беспроводным интернетом, если это станет востребованным и понравится жителям города.