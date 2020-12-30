В Краснодаре 13-летний мальчик заблокировал вора в подъезде, чтобы поймать его

Краснодарский край

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В декабре в Краснодаре произошла кража, раскрыть которую помог подросток

13-летний юноша был у себя дома и заметил, как через незапертую дверь в его квартиру проник неизвестный мужчина, забрал сумку и рюкзак из коридора и вышел. Среди украденных вещей — банковские карты, деньги и личное имущество матери мальчика на сумму около 100 тыс. рублей.

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Подросток вышел на улицу вслед за мужчиной и расспросил соседа о том, куда пошел предполагаемый злоумышленник. Мальчик отправился в указанном направлении и спустя несколько минут увидел похитителя. Тот вошел в один из подъездов другой многоэтажки, тогда школьник заблокировал дверь в подъезд, чтобы не дать мужчине скрыться, и вызвал полицию.

Полицейские приехали и задержали подозреваемого, им оказался 55-летний житель Оренбургской области. Его доставили в отдел полиции и возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража). Предполагаемый преступник заключен под стражу.

Руководство УМВД России по Краснодару высоко оценило проявленную ребенком гражданскую позицию и желание содействовать в раскрытии преступления. Подростку вручили благодарственное письмо и новогодний подарок, сообщили в пресс-службе ведомства 29 декабря.

Дети Кражи Краснодар Полиция

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