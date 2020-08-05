В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн ребенка

4 августа в соцсетях распространилось видео из Судака, в котором девочка бросается в бассейн за упавшим туда мальчиком

Видео со спасением опубликовал Александр Кирьяков в YouTube 4 августа. Он рассказал, что инцидент произошел 1 августа в одном из отелей Судака.

Пятилетний мальчик катался на самокате во дворе, во время поворота ребенок упал в бассейн. В нескольких метрах от него находилась семилетняя девочка. На записи с камер видеонаблюдения видно, как она сразу после случившегося подбегает к бассейну, прыгает в воду в одежде, подхватывает мальчика и подплывает с ним к краю бассейна. Там его вытаскивают из воды подбежавшие к месту происшествия взрослые.

После этого в ГУ МЧС России по Крыму решили наградить девочку. По словам главы ведомства Сергея Шахова, такой поступок заслуживает уважения и поощрения. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства и связываются с родителями девочки, сообщил RT.