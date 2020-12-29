От коронавируса скончался 42-летний проректор Адыгейского госуниверситета

Адыгея

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28 декабря умер проректор по образовательной деятельности Адыгейского государственного университета Александр Аракелов

Накануне в инстаграме АГУ сообщили, что Александр Аракелов скончался в инфекционном госпитале Майкопской городской клинической больницы от тяжелых осложнений, вызванных коронавирусом.

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6 декабря Аракелову исполнилось 42 года. Почти половину своей жизни он проработал на инженерно-физическом факультете, последние несколько лет возглавлял его, а в мае 2019 года стал проректором вуза.

«Он был необычайно светлым человеком, профессионалом своего дела. Мы навсегда запомним его жизнерадостность и отзывчивость, трудолюбие и доброту», — говорится в некрологе.

Ранее Юга.ру писали, что в октябре от коронавируса умер учитель физики школы № 63 Краснодара.

Адыгейский государственный университет Коронавирус Майкоп смерть

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