В Юбилейном микрорайоне Краснодара уложат новый участок ливневки

Ранее возле домов № 8 и 10 на Платановом бульваре не работала ливневка. Это происходило потому, что корни находящихся там деревьев разрушали сеть. Из-за этого систематически подтапливало улицу.

В декабре в районе поликлиники № 25 начали укладывать новый трубопровод. Его длина — 110 метров, диаметр труб — 500 мм. Участок проведут под проезжей частью, однако ограничивать движение машин не будут. Также на этом промежутке собираются сделать пять дождеприемных колодцев. Закончить строительство планируют до конца 2020 года.

Как писали Юга.ру, в 2019 году мэр Краснодара Евгений Первышов сказал, что дождевая канализация находитя в неработоспособном состоянии. Он сообщил, что в городе увеличат штат сотрудников для обслуживания сетей.