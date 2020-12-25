«Отличный новогодний подарок жителям микрорайона». В Краснодаре появилась аллея имени Петра Метальникова

Краснодарский край

Распечатать

В Музыкальном микрорайоне Краснодара появилась аллея имени Петра Метальникова

В пресс-службе мэрии Краснодара 25 декабря сообщили об окончании первого этапа благоустройства аллеи имени Петра Метальникова. 

Новую аллею длиной в 1 км сделали вдоль дороги с правой стороны улицы Петра Метальникова на участке от Московской до Ростовского Шоссе. Общая площадь благоустроенной территории — около 3 га.

Читайте также:

На аллее проложили инженерные коммуникации, сделали освещение, установили лавочки, смонтировали систему автополива, уложили тротуарную плитку. Также там высадили свыше 400 деревьев, в том числе липы с улицы Московской, а также порядка 1 тыс. кустарников. Весной собираются высадить цветы и установить спортивную площадку.

Кроме того, на аллее установили стенд с интерактивным экраном, на котором транслируются зеленые зоны и достопримечательности Краснодара. Вместо дорожных ограждений планируется использовать живую изгородь из бирючины.

Проект и дендроплан разработали специалисты департамента архитектуры и градостроительства и МКУ «Центр озеленения и экологии». Строительство начали в сентябре, оно продолжалось чуть меньше четырех месяцев.

Глава города Евгений Первышов утром 25 декабря посетил новую зеленую зону, а после рассказал в своем телеграм-канале о планах по развитию микрорайона.

По словам Первышова, инициатива сделать на том месте зеленую зону принадлежит жителям Музыкального микрорайона.

«Новая аллея — отличный новогодний подарок жителям микрорайона. С просьбой создать на этом участке благоустроенную зеленую зону ко мне обратились жители Музыкального», — написал мэр города.

Читайте также:

Он также рассказал, что микрорайоне уже заработал один детский, второй пока строится. Участок под школу сейчас переводят в муниципальную собственность, планируется, что строительство начнется в 2022 году. Также в Музыкальный пустить трамвайную линию и развивать сеть ливнёвок.

Благоустройство Город Краснодар Музыкальный микрорайон

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

«Отличный новогодний подарок жителям микрорайона». В Краснодаре появилась аллея имени Петра Метальникова
Власти России объяснили, как пройдут ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году
В Краснодаре откроют обсерватор для туристов
В Новоукраинское село Гулькевичского района провели газ
В центре Краснодара машина МВД въехала в забор
Историка Соколова, который убил и расчленил студентку, приговорили к 12,5 годам

Лента новостей

Как краснодарские ТРЦ и супермаркеты будут работать в Новый год

Партнерский

«Цель — дать каждому то, что ему хочется»

Соучредитель «Петрушки» — о философии сети, пицце, экологии и самой быстрой доставке

Партнерский

На расстоянии звонка

9 волшебных историй, которые возвращают веру в людей

Реклама на портале