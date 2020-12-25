Новую аллею длиной в 1 км сделали вдоль дороги с правой стороны улицы Петра Метальникова на участке от Московской до Ростовского Шоссе. Общая площадь благоустроенной территории — около 3 га.

На аллее проложили инженерные коммуникации, сделали освещение, установили лавочки, смонтировали систему автополива, уложили тротуарную плитку. Также там высадили свыше 400 деревьев, в том числе липы с улицы Московской , а также порядка 1 тыс. кустарников. Весной собираются высадить цветы и установить спортивную площадку.

Кроме того, на аллее установили стенд с интерактивным экраном, на котором транслируются зеленые зоны и достопримечательности Краснодара. Вместо дорожных ограждений планируется использовать живую изгородь из бирючины.

Проект и дендроплан разработали специалисты департамента архитектуры и градостроительства и МКУ «Центр озеленения и экологии». Строительство начали в сентябре, оно продолжалось чуть меньше четырех месяцев.