«Отличный новогодний подарок жителям микрорайона». В Краснодаре появилась аллея имени Петра Метальникова
В Музыкальном микрорайоне Краснодара появилась аллея имени Петра Метальникова
В пресс-службе мэрии Краснодара 25 декабря сообщили об окончании первого этапа благоустройства аллеи имени Петра Метальникова.
Новую аллею длиной в 1 км сделали вдоль дороги с правой стороны улицы Петра Метальникова на участке от Московской до Ростовского Шоссе. Общая площадь благоустроенной территории — около 3 га.
На аллее проложили инженерные коммуникации, сделали освещение, установили лавочки, смонтировали систему автополива, уложили тротуарную плитку. Также там высадили свыше 400 деревьев, в том числе липы с улицы Московской, а также порядка 1 тыс. кустарников. Весной собираются высадить цветы и установить спортивную площадку.
Кроме того, на аллее установили стенд с интерактивным экраном, на котором транслируются зеленые зоны и достопримечательности Краснодара. Вместо дорожных ограждений планируется использовать живую изгородь из бирючины.
Проект и дендроплан разработали специалисты департамента архитектуры и градостроительства и МКУ «Центр озеленения и экологии». Строительство начали в сентябре, оно продолжалось чуть меньше четырех месяцев.
Глава города Евгений Первышов утром 25 декабря посетил новую зеленую зону, а после рассказал в своем телеграм-канале о планах по развитию микрорайона.
По словам Первышова, инициатива сделать на том месте зеленую зону принадлежит жителям Музыкального микрорайона.
«Новая аллея — отличный новогодний подарок жителям микрорайона. С просьбой создать на этом участке благоустроенную зеленую зону ко мне обратились жители Музыкального», — написал мэр города.
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Он также рассказал, что микрорайоне уже заработал один детский, второй пока строится. Участок под школу сейчас переводят в муниципальную собственность, планируется, что строительство начнется в 2022 году. Также в Музыкальный пустить трамвайную линию и развивать сеть ливнёвок.
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