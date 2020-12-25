В центре Краснодара машина МВД въехала в забор
Днем 25 декабря в Краснодаре случилось происшествие с участием полицейской машины
Фотография с машиной, которая помяла столбик, выехала на тротуар и сбила забор, появилась в телеграм-канале «Туподар». Очевидцы сообщили, что ДТП произошло на пересечении улиц Леваневского и Кузнечной.
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Портал Юга.ру запросил комментарий у пресс-службы УМВД России по Краснодару, однако там попросили обратиться в ГУ МВД России по Краснодарскому краю и в краевой отдел пропаганды УГИББД. В отделе пропаганды журналисту ответили, что не могут комментировать произошедшее, и посоветовали обратиться обратно в городское МВД.
В пресс-службе ГУ МВД России по краю также не стали рассказывать порталу о деталях ДТП и тоже предложили обратиться в управление по Краснодару.
«Проводится проверка», — добавили в краевом ведомстве.
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