В центре Краснодара машина МВД въехала в забор

Фотография с машиной, которая помяла столбик, выехала на тротуар и сбила забор, появилась в телеграм-канале «Туподар» . Очевидцы сообщили, что ДТП произошло на пересечении улиц Леваневского и Кузнечной.

Портал Юга.ру запросил комментарий у пресс-службы УМВД России по Краснодару, однако там попросили обратиться в ГУ МВД России по Краснодарскому краю и в краевой отдел пропаганды УГИББД. В отделе пропаганды журналисту ответили, что не могут комментировать произошедшее, и посоветовали обратиться обратно в городское МВД.

В пресс-службе ГУ МВД России по краю также не стали рассказывать порталу о деталях ДТП и тоже предложили обратиться в управление по Краснодару.

«Проводится проверка», — добавили в краевом ведомстве.