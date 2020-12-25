В Новоукраинское село Гулькевичского района провели газ

Партнерский Краснодарский край

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Сотрудники филиала № 5 АО «Газпром газораспределение Краснодар» 24 декабря ввели в эксплуатацию газопровод в новом микрорайоне села Новоукраинского

Специалисты запустили распределительный газопровод низкого давления протяженностью порядка 6 км в новый район Новоукраинского сельского поселения. Он обеспечит газом около 300 земельных участков.

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Работы выполнили в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», а также региональной госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», сообщили в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Краснодар».

Ранее портал Юга.ру писал о том, 7 октября на севере Краснодара и в Динском районе газовики запустили распределительный газопровод, который даст газ девяти садовым некоммерческим товариществам.

17 декабря специалисты АО «Газпром газораспределение Краснодар» подключили к газу два дома на улице Ярмарочной в станице Ленинградской. А 21 декабря газовики подключили к газу котельную детсада № 23 в станице Калниболотской Новопокровского района.

Газ Газпром Гулькевичский район

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