Газовики провели газ в два многоквартирных дома в Ленинградском районе Краснодарского края

Партнерский Краснодарский край

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17 декабря специалисты Филиала № 15 АО «Газпром газораспределение Краснодар» подключили к газу два дома на улице Ярмарочной в станице Ленинградской

Для этого сотрудники компании ввели в эксплуатацию газопровод среднего давления протяженностью 1540 м и шкафной газорегуляторный пункт.

«Сегодня мы выполняем пуско-наладочные работы в двух многоквартирных домах. 14 квартир передано в имущество детям-сиротам нашего района. Еще 15 квартир — это переселенцы из аварийного жилья. Специалисты нашего филиала проводят точечную работу в каждой квартире: подключают и настраивают газовое оборудование, рассказывают жильцам о правилах использования газа», — пояснил исполняющий обязанности директора Филиала № 15 АО «Газпром газораспределение Краснодар» Станислав Охинько.

3,5 млрд долгов за газ:

Как сообщали Юга.ру, ранее на севере Краснодара и в Динском районе газовики запустили распределительный газопровод, который даст газ девяти садовым некоммерческим товариществам, где проживают свыше 15 тыс. человек. А 3 ноября 2020 года компания запустила бесплатную горячую линию.

Благоустройство Газ Газпром Жилье Ленинградский район

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