17 декабря специалисты Филиала № 15 АО «Газпром газораспределение Краснодар» подключили к газу два дома на улице Ярмарочной в станице Ленинградской

Для этого сотрудники компании ввели в эксплуатацию газопровод среднего давления протяженностью 1540 м и шкафной газорегуляторный пункт.

«Сегодня мы выполняем пуско-наладочные работы в двух многоквартирных домах. 14 квартир передано в имущество детям-сиротам нашего района. Еще 15 квартир — это переселенцы из аварийного жилья. Специалисты нашего филиала проводят точечную работу в каждой квартире: подключают и настраивают газовое оборудование, рассказывают жильцам о правилах использования газа», — пояснил исполняющий обязанности директора Филиала № 15 АО «Газпром газораспределение Краснодар» Станислав Охинько.