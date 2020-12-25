В последнюю пятницу 2020 года Краснодар встал в пробках
В Краснодаре днем 25 декабря загруженность дорог составила 7 баллов, но местами пробки достигли более высоких отметок
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», утром 25 декабря максимальная загруженность дорог составила 5 баллов, что на 1 больше обычного.
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Наиболее загруженными дорогами утром стали улица Красных Партизан в центр (7 баллов), Дзержинского в центр (7 баллов), Северная улица к Тургенева (6 баллов). Крупнейшими пробками сегодня на данный момент были:
- 7:43 — улица Дзержинского от Покрышкина до Тургенева. Пробка длиной 3,8 км продержалась 1 час 30 минут;
- 9:01 — улицы Восточно-Кругликовская и Школьная от 40-летия Победы до Северной. Пробка длиной 2,8 км продержалась 2 часа 20 минут;
- 8:52 — улица Красных Партизан от Круговой до Трубилина. Пробка длиной 2,7 км продержалась 2 часа;
- 8:25 — улица 40-летия Победы от Героев-Разведчиков до Московской. Пробка длиной 2,6 км продержалась 1 час 30 минут;
- 9:55 — улицы Калинина и Лукьяненко от Майского проезда до Красных Партизан. Пробка длиной 2,4 км продержалась 1 час 50 минут.
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К 10:48 загруженность Восточного обхода к Мачуги составила 9 баллов, что на 8 баллов выше обычного. В пробке длиной 4,6 км от моста над железной дорогой до Богатырской улицы можно было потерять 1 час 11 минут, что на 1 час 6 минут больше обычного. К полудню затор растянулся уже на 7,5 км.
В целом на момент публикации новости пробки в городе составили 7 баллов, что на 1 балл больше, чем обычно в это время в пятницу. Ожидается, что к вечеру пробки начнут расти и к 18:00 достигнут пика в 8 баллов.
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