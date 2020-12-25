В последнюю пятницу 2020 года Краснодар встал в пробках

Наиболее загруженными дорогами утром стали улица Красных Партизан в центр (7 баллов), Дзержинского в центр (7 баллов), Северная улица к Тургенева (6 баллов). Крупнейшими пробками сегодня на данный момент были:

К 10:48 загруженность Восточного обхода к Мачуги составила 9 баллов, что на 8 баллов выше обычного. В пробке длиной 4,6 км от моста над железной дорогой до Богатырской улицы можно было потерять 1 час 11 минут, что на 1 час 6 минут больше обычного. К полудню затор растянулся уже на 7,5 км.