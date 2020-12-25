МегаФон усилил сигнал в горах Сочи

Провайдер связывает эти работы с тем, что крупнейший в РФ горнолыжный курорт «Роза Хутор» ожидает рост числа туристов на 25% выше обычного. За новогодние каникулы 2019–2020 на «Роза Хутор» абоненты МегаФона скачали около 36 тыс. гигабайт и проговорили порядка 900 тыс. минут.

«Потребление трафика ежегодно растет в полтора-два раза. Поэтому мы продолжаем улучшать сеть. Сегодня все базовые станции МегаФона на «Роза Хутор» поддерживают 4G. Туристы остаются с максимальным качеством сигнала не только в кафе, ресторанах, отелях, на станциях, но и на самих горных склонах и канатной дороге», — сказал директор МегаФона в Сочи Игорь Ионов.