МегаФон усилил сигнал в горах Сочи
25 декабря МегаФон сообщил о настройке базовых станций в преддверии зимнего сезона
Провайдер связывает эти работы с тем, что крупнейший в РФ горнолыжный курорт «Роза Хутор» ожидает рост числа туристов на 25% выше обычного. За новогодние каникулы 2019–2020 на «Роза Хутор» абоненты МегаФона скачали около 36 тыс. гигабайт и проговорили порядка 900 тыс. минут.
«Потребление трафика ежегодно растет в полтора-два раза. Поэтому мы продолжаем улучшать сеть. Сегодня все базовые станции МегаФона на «Роза Хутор» поддерживают 4G. Туристы остаются с максимальным качеством сигнала не только в кафе, ресторанах, отелях, на станциях, но и на самих горных склонах и канатной дороге», — сказал директор МегаФона в Сочи Игорь Ионов.
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Специалисты МегаФона установили новые базовые станции 4G в нескольких точках на разной высоте:
- северный и южный склоны курортов в Горной Олимпийской деревне (1100 метров над уровнем моря);
- станция «Роза Долина» (560 метров);
- станция «Эдельвейс» (1472 метра);
- станция «Крокус» (2509 метров).
«Поставить антенны 5G, облучить до потери сознания, а потом чипировать»:
Бесперебойность работы сети на курорте контролирует программа усиленного мониторинга — инженеры компании следят за работой базовых станций в прямом эфире и готовы в случае любой непредвиденной ситуации моментально устранить проблему.
Кроме того, с этого года на всем курорте абонентам доступна технология VoLTE, которая существенно улучшает качество голосовой связи. При этом по VoLTE можно звонить, не прерывая интернет-сессии, например, одновременно говорить по телефону и строить маршрут в навигаторе.
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