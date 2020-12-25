В Геленджике прокуратура нашла нарушения у приюта для животных

Краснодарский край

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Азово-Черноморская природоохранная прокуратура проверила приют для животных в Геленджике

Ведомство выяснило, что организация не ведет учет и идентификацию животных. Также в приюте не выполняют профилактику и диагностику питомцев. Кроме того, нет карантинного блока, ветеринарного кабинета и не предусмотрено место выгула животных. Вольеры в организации не соответствуют требованиям закона о содержании животных, добавили в прокуратуре.

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На имя руководителя приюта внесли представление об устранении нарушений. Дальнейшее соблюдение законодательства о животном мире поставлено на контроль, сообщили в пресс-службе ведомства 23 декабря.

Как писали Юга.ру, летом прокуратура нашла массовые нарушения в одном из зоопарков в центре Краснодара. В одной клетке там жили 11 крокодилов. А в октябре владельца зоопарка в Армавире оштрафовали за нарушения ветеринарного законодательства.

Геленджик Животные Прокуратура

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