Владельца зоопарка Армавира оштрафовали за нарушения ветеринарного законодательства
Россельхознадзор Кубани нашел нарушения ветеринарного законодательства в зоопарке Армавира
Прокуратура Кавказского района сообщила краевому россельхознадзору о нарушениях в зоопарке Армавира, который принадлежит индивидуальному предпринимателю А. Э. Бурцеву.
При рассмотрении материалов ведомство установило, что для кормления животных использовали корма животного происхождения, которые хранили в двух холодильных и одной морозильной камерах, около 30 кг говяжьих субпродуктов без ветеринарных сопроводительных документов. Кроме того, на территории передвижного зоопарка для охраны находились три собаки на цепях, на которых не были предоставлены ветеринарные свидетельства и информация о проведении обязательных противоэпизоотических мероприятий.
Все это нарушило ст. 2.3, ст. 18 Закона РФ № 4979-1 «О ветеринарии» и другие нормативно-правовые акты. Предпринимателя привлекли к административной ответственности: составили протокол по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ и наложили административный штраф на сумму 3 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.
Читайте также
Жители Краснодара и Адыгеи рассказали, как болели коронавирусом
Статьи Партнерский«В пандемию пришлось нанять еще людей, а не сокращать места»
Интервью с главой digital-агентства Гоар Салафаниди
Статьи Партнерский«Финансово грамотными людьми сложно управлять»
Максим Манахов о менталитете, израильских корнях и о том, как не возвращать деньги