Владельца зоопарка Армавира оштрафовали за нарушения ветеринарного законодательства

Прокуратура Кавказского района сообщила краевому россельхознадзору о нарушениях в зоопарке Армавира, который принадлежит индивидуальному предпринимателю А. Э. Бурцеву.

При рассмотрении материалов ведомство установило, что для кормления животных использовали корма животного происхождения, которые хранили в двух холодильных и одной морозильной камерах, около 30 кг говяжьих субпродуктов без ветеринарных сопроводительных документов. Кроме того, на территории передвижного зоопарка для охраны находились три собаки на цепях, на которых не были предоставлены ветеринарные свидетельства и информация о проведении обязательных противоэпизоотических мероприятий.

Все это нарушило ст. 2.3, ст. 18 Закона РФ № 4979-1 «О ветеринарии» и другие нормативно-правовые акты. Предпринимателя привлекли к административной ответственности: составили протокол по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ и наложили административный штраф на сумму 3 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.