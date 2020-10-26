Владельца зоопарка Армавира оштрафовали за нарушения ветеринарного законодательства

Краснодарский край

Распечатать

Россельхознадзор Кубани нашел нарушения ветеринарного законодательства в зоопарке Армавира

Прокуратура Кавказского района сообщила краевому россельхознадзору о нарушениях в зоопарке Армавира, который принадлежит индивидуальному предпринимателю А. Э. Бурцеву.

При рассмотрении материалов ведомство установило, что для кормления животных использовали корма животного происхождения, которые хранили в двух холодильных и одной морозильной камерах, около 30 кг говяжьих субпродуктов без ветеринарных сопроводительных документов. Кроме того, на территории передвижного зоопарка для охраны находились три собаки на цепях, на которых не были предоставлены ветеринарные свидетельства и информация о проведении обязательных противоэпизоотических мероприятий.

Все это нарушило ст. 2.3, ст. 18 Закона РФ № 4979-1 «О ветеринарии» и другие нормативно-правовые акты. Предпринимателя привлекли к административной ответственности: составили протокол по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ и наложили административный штраф на сумму 3 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Армавир Зоопарки Россельхознадзор

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Читайте также

Новости

Владельца зоопарка Армавира оштрафовали за нарушения ветеринарного законодательства
В Краснодаре на две недели закроют роддом
Золотой слиток шоу «Золото Геленджика» уехал в Адыгею
В Краснодаре достроят два проблемных ЖК, чьи застройщики обманули людей на 1,8 млрд рублей
В Дагестане пять человек госпитализировали с подозрением на сибирскую язву
Две школы и четыре детсада перевели на дистанционку на Кубани

Лента новостей

Статьи

«Твари мы дрожащие или право имеем на бесплатную медицину?»

Жители Краснодара и Адыгеи рассказали, как болели коронавирусом

Статьи Партнерский

«В пандемию пришлось нанять еще людей, а не сокращать места»

Интервью с главой digital-агентства Гоар Салафаниди

Статьи Партнерский

«Финансово грамотными людьми сложно управлять»

Максим Манахов о менталитете, израильских корнях и о том, как не возвращать деньги

Реклама на портале