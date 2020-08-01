В зоопарке в центре Краснодара нашли массовые нарушения содержания зверей. В одной клетке там жили 11 крокодилов

Краснодарский край

Распечатать

В конце июля прокуратура сообщила о проверке краснодарского зоопарка напротив здания краевой администрации

Напомним, слухи о том, что напротив краевой администрации, в объекте культурного наследия на углу улиц Гимназической, 65 и Красной, 58, лит. А, может появиться зоопарк, появились в феврале 2019 года.

В июле 2020 года прокуратура провела проверку находящегося внутри зоопарка и обнаружила, что в здании массово содержат крокодилов, игуан, лемуров, обезьян, змей, черепах и других животных без разрешительной документации.

Кроме того, некоторые виды содержали в вольерах, которые не соответствовали размеру животных. Так, 11 крокодилов находились в аквариуме площадью 9,8 кв. метров. При этом, согласно установленным нормам, на одну особь должно приходиться не менее 20 кв. метров суши и воды. У анаконды отсутствовал бассейн, а мартышка Вольфа, большой белорукий гиббон и игуана жили в одном вольере.

Читайте также:

Также прокуратура выяснила, что у организации не было правильного кормового рациона и режима кормления зверей. Например, в морозильной камере находились 20 кг птичьего мяса и 11 мешков корма без маркировки и сопроводительных документов. При животных не были созданы ветеринарный пункт и условия для лечения и реабилитации больных животных, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Ведомство инициировало доследственную проверку по ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными) и ст. 258.1 УК РФ (Незаконный оборот животных, занесенных в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ). Кроме того, прокуратура направила иск в суд о запрете на работу зоопарка до устранения всех нарушений.

Зоопарки Краснодар Прокуратура

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В зоопарке в центре Краснодара нашли массовые нарушения содержания зверей. В одной клетке там жили 11 крокодилов
На Кубани подтвердили 99 случаев заражения COVID-19 за сутки
Задержан организатор поездки в Крым на микроавтобусе, в которой погибли 9 человек
В Краснодаре открыли горячую линию для жалоб о выключенных кондиционерах в транспорте
Число пострадавших при пожаре на заправке под Краснодаром увеличилось до шести человек
Россия 1 августа открывает границы с Абхазией, а Абхазия — пока нет

Лента новостей

Статьи

12 крымских пещер. Едем знакомиться

Статьи

Берегись «автоюриста»

Как не стать очередной жертвой страховых мошенников

Фоторепортажи

В Краснодаре заработал бассейн‑долгострой

Когда откроют запись?

Реклама на портале