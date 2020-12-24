В Сочи работники частного детсада подделали документы, чтобы работать с детьми

В Сочи прокуратура завела четыре уголовных дела после проверки в частном детском саду «Семь гномов»

Сотрудники прокуратуры центрального района Сочи проверили детский сад «Семь гномов» на улице Кубанской. Оказалось, что у него нет лицензии на ведение образовательной деятельности. Кроме того, в здании нашли множество нарушений требований противопожарной безопасности, а также санитарно-эпидемиологических норм.

Работники сада использовали поддельные документы, предоставляющие им право работать с малолетними детьми. Для этого они проставляли в личные медицинские книжки печати и голографический знак об аттестации на знание санитарных норм и правил. Фактически аттестацию они не проходили.

Против работников сада возбудили четыре уголовных дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ (Приобретение заведомо поддельного официального документа). Прокуратура направила в суд заявление о закрытии сада, сейчас документ рассматривают, сообщили 24 декабря в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Напомним, ранее Юга.ру рассказывали, что в Краснодаре воспитательница в детском саду била детей тряпкой по голове.