Власти Кубани объяснили, зачем начали строить казачий кадетский корпус около Музыкального микрорайона, в котором нет школ

В конце декабря власти Краснодарского края рассказали порталу Юга.ру, на каком этапе находится строительство нового казачьего корпуса в краевом центре

О каком казачьем корпусе идет речь? В феврале 2019 года власти Кубани заявили о планах построить новый казачий корпус. Сообщалось, что его собираются возводить вместо кадетского корпуса атамана Бабыча — первой в регионе казачьей школы-интерната. Учреждение создали в 1994 году в Краснодаре, за это время его окончили 700 человек. Сейчас конкурс составляет три человека на место, при этом в корпусе, который находится в арендуемом здании бывшего детского сада, могут обучаться только 200 воспитанников. В связи с этим решили построить новое здание на 600 человек по улице Ягодина, на участке площадью 7,5 га. На эти цели выделили 1,6 млрд рублей, сообщал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в 2019 году. Он пообещал начать возведение в 2019 году, однако это так и не было сделано. Всего в крае действует восемь кадетских корпусов. Один имеет морскую направленность, а остальные — казачью. В последних дети получают образование, основанное на историко-культурных традициях кубанского казачества. Всего в восьми корпусах обучаются более тысячи воспитанников.

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Почему о новом корпусе заговорили в 2020 году? 22 октября 2020 года в инстаграме краснодарского паблика «Район Петра Метальникова» появился пост об участке под строительство казачьего корпуса. Авторы заключили, что это огромная территория, на которой «хватит места для обеспечения соцобъектами нескольких поколений детей». Местные жители высчитали, что в их районе живут около 20 тыс. человек, при этом на ближайших улицах — от Тепличной до Уссурийской — нет ни одной школы. «Конечно, в казачьей столице нужны профессионально подготовленные казаки, но ведь и обычным детям нужно образование. И если в школу и сад необходимо ходить каждый день, то в казачьем корпусе дети живут и его можно построить в более благополучном в плане соцобъектов районе», — подытожили в тексте. 23 ноября портал Юга.ру направил в администрацию края запрос о строительстве казачьего корпуса и спросил, почему для этого выбрали участок около Музыкального микрорайона, в котором остро не хватает социальной инфраструктуры. Спустя месяц, 22 декабря, администрация края ответила, что проблема нехватки соцобъектов характерна для всех муниципалитетов . Также в пресс-службе указали на проблему с количеством мест в нынешнем казачьем корпусе. Из-за этого департамент имущественных отношений края передал учреждению в постоянное пользование участок на улице Ягодина, 52.

По данным администрации, вблизи Музыкального микрорайона есть начальная школа № 94, школа № 66, филиал школы № 71 и еще 12 дополнительных организаций образования. В 2021 году планируется приобрести объект под размещение детского сада на 280 мест на улице Петра Метальникова. Кроме того, на улице Изобильной возводят школу на 1,1 тыс. мест со сроком завершения в 2021 году. Портал Юга.ру решил рассчитать расстояние от центра улицы Петра Метальникова (пересечение с Куникова) до указанных администрацией школ. Выяснилось, что до школы № 94 необходимо пройти пешком либо проехать 2,85 км, до школы № 66 — 3,8 км, до филиала школы № 71 — 4 км. Последнее учреждение известно наличием большого количества первых классов: в 2020 году в ней сформировали 32 первых класса. Также известно, что в самом Музыкальном микрорайоне школы нет. Почему реализация проекта затянулась и на каком этапе он находится сейчас? В краевой администрации объяснили, что проектная документация должна была пройти необходимые этапы согласования, на последнем — в октябре-декабре 2019 года — «Краснодар-крайгосэкспертиза» выдала положительное заключение по проекту. А в феврале 2020 года департамент архитектуры Краснодара выдал разрешение на строительство, дальше этого реализация не продвинулась.

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