На Кубани мужчины в химкостюмах напали на ломбард и похитили украшения на 4 млн рублей

2 декабря в телеграм-канале Mash появилось видео ограбления ломбарда в Краснодарском крае. На кадрах под гимн России в помещение заходят двое мужчин в химкостюмах. Один из них начал собирать с прилавка украшения, а второй брызнул баллончиком в лицо сотруднице и бросил ее на пол. После этого мужчины сложили оставшиеся товары в коробку и вместе с ней выбежали из ломбарда.

3 декабря ограбление прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. По данным ведомства, неизвестные в костюмах проникли в магазин, открыто похитили около 270 единиц ювелирных изделий и скрылись в неизвестном направлении. Сумма ущерба превысила 4 млн рублей.