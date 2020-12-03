На Кубани мужчины в химкостюмах напали на ломбард и похитили украшения на 4 млн рублей
В Белореченске в декабре двое мужчин похитили украшения из ломбарда
2 декабря в телеграм-канале Mash появилось видео ограбления ломбарда в Краснодарском крае. На кадрах под гимн России в помещение заходят двое мужчин в химкостюмах. Один из них начал собирать с прилавка украшения, а второй брызнул баллончиком в лицо сотруднице и бросил ее на пол. После этого мужчины сложили оставшиеся товары в коробку и вместе с ней выбежали из ломбарда.
3 декабря ограбление прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. По данным ведомства, неизвестные в костюмах проникли в магазин, открыто похитили около 270 единиц ювелирных изделий и скрылись в неизвестном направлении. Сумма ущерба превысила 4 млн рублей.
Прибывшие на место полицейские опросили очевидцев. Позже они нашли в лесополосе машину ВАЗ-2110, на которой передвигались злоумышленники. В салоне лежала часть похищенных украшений.
Также установили, что один из них подозреваемых уехал в Адыгею. Его задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции, сообщили в пресс-службе МВД России 3 декабря.
Завели уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ (Разбой, соверешнный группой лиц). Одного из фигурантов заключили под стражу. Ведется розыск соучастников, расследование продолжается.
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