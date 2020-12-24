На Кубани собираются ввести штраф для «зазывал» на набережных за навязывание услуг туристам
23 декабря в Краснодарском крае рассмотрели законопроект о штрафе за навязывание услуг туристам
Такой законопроект предложило руководство Сочи, депутаты ЗСК рассмотрели его в первом чтении. Проект предлагает установить административную ответственность за приставание к отдыхающим на набережных, аллеях и других общественных местах и навязывание услуг — фотографирование с животными, приобретение товара, гадание и другие действия в целях купли-продажи. То же коснется и граждан, занимающихся попрошайничеством. Это повлечет за собой наложение штрафа в 5 тыс. рублей.
Дело в том, что в сегодняшнем законодательстве — Кодексе РФ об административных правонарушениях и краевом законе «Об административных правонарушениях» — нет специальной нормы, закрепляющей этот вид деятельности как запрещенный. Проект предлагает внести изменения в региональный закон и таким образом привлекать «зазывал» к ответственности, пояснили в пресс-службе ЗСК. По мнению разработчиков, принятие закона хорошо отразится на туристской сфере Кубани и развитии курортных зон.
Как писали Юга.ру, в регионе хотят увеличить курортный сбор в некоторых местах.
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