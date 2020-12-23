Евланов рассказал, когда в Краснодаре достроят стадион «Динамо»
Депутат Госдумы и бывший мэр Краснодара Владимир Евланов рассказал порталу Юга.ру о судьбе стадиона «Динамо»
Стадион «Динамо» построили в 1932 году. Он стал крупнейшим спортивным сооружением на Северном Кавказе — трибуны вмещали 6 тыс. человек. После Великой Отечественной войны к 1951 году здание восстановили и увеличили вместимость до 11 тыс. человек.
«Динамо» не ремонтировали с 1990-х годов, к 2010-му стадион пришел в аварийное состояние. Власти собираются отремонтировать здание уже 12 лет. Все обещания чиновников по этому поводу можно прочитать здесь.
Портал Юга.ру с октября пытается узнать судьбу стадиона и когда его достроят. Для этого редакция направила пять запросов в различные инстанции.
Так, 26 октября запрос получили министерство спорта Кубани, ВФСО «Динамо» и краснодарская краевая организация общества «Динамо». 20 ноября, редакция отправила письмо депутату Госдумы, экс-мэру Краснодара Владимиру Евланову. А 25 ноября — в администрацию Краснодарского края.
К 23 декабря Юга.ру получили только один ответ из пяти. Его прислали из аппарата Владимира Евланова. По поводу остальных неотвеченных запросов редакция планирует подать жалобу в прокуратуру Кубани.
Как рассказал порталу Юга.ру Владимир Евланов, краевая аминистрация и ОГО «ВФСО «Динамо» подписали меморандум, который регулирует взаимоотношения сторон в процедуре реконструкции стадиона «Динамо».
Документ определяет доли от участия в АО «Динамо-Кубань». Так, ОГО «ВФСО «Динамо» должен обладать не менее 25% + 1 акция. На долю администрации Краснодарского края приходится 75% — 1 акция.
В настоящее время власти Кубани выделили на реконструкцию из краевого бюджета 1 млрд 20 млн 554 тыс. 300 рублей. «ВФСО «Динамо» внес свою долю, передав земельный участок, на котором находится стадион. Стоимость участка равна 467 млн 626 тыс. рублей.
Таким образом, сейчас доли распределены так: 68% у администрации края и 32% у ОГО «ВФСО «Динамо». Чтобы достичь установленных меморандумом показателей, власти Кубани выкупят еще акции АО «Динамо-Кубань» общей стоимостью 656 млн 270 тыс. 600 рублей.
Напомним, 25 ноября замруководителя краевого департамента строительства Максим Мысаков сообщил ТАСС, что администрация региона выкупит акции у АО «Динамо Кубань» за 656 млн рублей. Средства собираются освоить к 2022 году. Депутаты ЗСК единогласно поддержали инициативу.
Владимир Евланов объяснил, что эти деньги позволят благоустроить территории спортивного комплекса, сделать проезды и тротуары, а также места для парковки вдоль улицы Красной. Также будут построены плоскостные спортивные сооружения, проведена отделка внутренних потрибунных помещений.
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