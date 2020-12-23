Евланов рассказал, когда в Краснодаре достроят стадион «Динамо»

Стадион «Динамо» построили в 1932 году. Он стал крупнейшим спортивным сооружением на Северном Кавказе — трибуны вмещали 6 тыс. человек. После Великой Отечественной войны к 1951 году здание восстановили и увеличили вместимость до 11 тыс. человек.

«Динамо» не ремонтировали с 1990-х годов , к 2010-му стадион пришел в аварийное состояние. Власти собираются отремонтировать здание уже 12 лет. Все обещания чиновников по этому поводу можно прочитать здесь.