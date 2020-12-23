До 2025 года компания планирует направить на землевосстановительные мероприятия около 200 млн рублей. В 2020 году общая площадь рекультивированных земель составила более 100 га — это на 51% больше, чем годом ранее.

Охрана окружающей среды — один из ключевых приоритетов в рамках стратегии «Роснефть 2022». ООО «РН-Краснодарнефтегаз» ведет ряд программ по минимизации техногенного воздействия.

Например, предприятие использует мобильные дорожные покрытия для сооружения временных проездов и площадок на участках со сложным рельефом. У мобильных покрытий удельное давление на грунт ниже, поэтому они меньше воздействуют на почвенно-растительный слой.