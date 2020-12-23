На Кубани умерли 13 пациентов с COVID-19

Напомним, к 23 декабря на Кубани коронавирус выявили у 26 тыс. 224 человек (+188 за последние сутки), скончались 822 пациента. За последние сутки стало известно, что в регионе умерли 13 человек. Во всех случаях у заболевших диагностировали двустороннюю пневмонию тяжелого течения.

В Краевой клинической больнице № 1 скончались два краснодарца с подтвержденным коронавирусом. У 56-летнего мужчины была желчнокаменная болезнь, у 70-летнего — флеботромбоз. Еще два пациента с гипертонией умерли в Краевом госпитале ветеранов войн : 61-летний житель кубанской столицы страдал атеросклерозом, 69-летний — анемией и сахарным диабетом.