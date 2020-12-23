На Кубани умерли 13 пациентов с COVID-19

Краснодарский край

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В Краснодарском крае за период пандемии скончались 822 человека с коронавирусом

Напомним, к 23 декабря на Кубани коронавирус выявили у 26 тыс. 224 человек (+188 за последние сутки), скончались 822 пациента. За последние сутки стало известно, что в регионе умерли 13 человек. Во всех случаях у заболевших диагностировали двустороннюю пневмонию тяжелого течения.

В Краевой клинической больнице № 1 скончались два краснодарца с подтвержденным коронавирусом. У 56-летнего мужчины была желчнокаменная болезнь, у 70-летнего — флеботромбоз. Еще два пациента с гипертонией умерли в Краевом госпитале ветеранов войн: 61-летний житель кубанской столицы страдал атеросклерозом, 69-летний — анемией и сахарным диабетом.

В горбольнице Армавира умерла 57-летняя местная жительница с ишемической болезнью сердца и хроническим лимфолейкозом. Кроме того, врачам инфекционной больницы № 3 Новороссийска не удалось спасти 63-летнего местного жителя, а в Северской ЦРБ умер 77-летний пациент из Каневского района. У обоих мужчин были сердечно-сосудистые патологии, сообщили в краевом оперштабе.

Два летальных случая зафиксировали в Усть-Лабинской ЦРБ. Там скончались 69-летний житель Кореновского района и 55-летний житель Тбилисского района. Помимо коронавируса у пациентов диагностировали ишемическую болезнь сердца.

В Тихорецкой ЦРБ умерла 84-летняя местная жительница с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом. В Лабинской ЦРБ — 61-летняя женщина, страдавшая гипертонией.

Врачи инфекционной больницы № 2 Сочи не смогли спасти 82-летнего пациента с гипертонией и сахарным диабетом. В Крымской ЦРБ скончалась 65-летняя женщина из Темрюкского района с гипертонией.

Здравоохранение Коронавирус Краснодар Медицина смерть

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