За сутки коронавирус нашли у 62 краснодарцев

Краснодарский край

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Еще 188 случаев заражения COVID-19 нашли в Краснодарском крае за 22-23 декабря

Всего в России к 23 декабря официально подтвердили коронавирус у 2 млн 933 тыс. 753 человек (+27 тыс. 250 за минувшие сутки), сообщил федеральный оперштаб. Из них выздоровели 2 млн 343 тыс. 967 человек (+24 тыс. 447). Скончался 52 тыс. 461 больной (+549), пишет RT.

В Краснодарском крае за все время наблюдения зафиксировали 26 тыс. 224 случая (+188 за последние сутки). 17 тыс. 696 человек выздоровели (+124), 822 пациента умерли (+13).

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Среди заразившихся за последние сутки четверо детей. Краевой оперштаб рассказал, в каких районах и городах регистрировали людей с ковидом. Больше всего зараженных выявили в Краснодаре (62). В Кавказском районе инфекцию нашли у 18 жителей, в Сочи — у 11. В остальном случаи распределились так:

  • 10 — в Курганинском районе;
  • по 9 — в Лабинском и Павловском районах;
  • по 8 — в Горячем Ключе, Гулькевичском, Белоглинском районах;
  • 7 — в Геленджике;
  • по 5 — в Ейском и Туапсинском районах;
  • по 4 — в Армавире, Белореченском, Тбилисском районах;
  • 3 — в Староминском районе;
  • по 2 — в Каневском, Усть-Лабинском и Мостовском районах;
  • по 1 — в Анапе, Норовоссийске, Динском, Калининском, Отрадненском, Темрюкском и Щербиновском районах.

Еще 124 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, также четыре пациента на ЭКМО, добавили в минздраве края.

Кавказский район Коронавирус Краснодар Сочи

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