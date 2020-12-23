За сутки коронавирус нашли у 62 краснодарцев

Еще 188 случаев заражения COVID-19 нашли в Краснодарском крае за 22-23 декабря

Всего в России к 23 декабря официально подтвердили коронавирус у 2 млн 933 тыс. 753 человек (+27 тыс. 250 за минувшие сутки), сообщил федеральный оперштаб. Из них выздоровели 2 млн 343 тыс. 967 человек (+24 тыс. 447). Скончался 52 тыс. 461 больной (+549), пишет RT.