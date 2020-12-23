КубГМУ провел первый сезон «Интеллектуальной медицинской лиги»
23 декабря Кубанский государственный медицинский университет рассказал о новом образовательном проекте
Медуниверситет запустил «лигу» совместно с интеллектуальным клубом «Игры разума». В ней участвовали две команды от каждого факультета два раза в месяц с сентября по декабрь.
Организаторы уверены, что игры создают для студентов антураж интеллектуального ТВ-шоу. По мнению создателей, интеллектуальный клуб — единственная площадка в городе со специальной техникой для проведения интеллектуальных игр. На играх присутствовала и съемочная группа, которая снимала события на несколько камер и монтировала полноценные выпуски.
«В то время как на улице Красной молодежь устраивает спонтанные танцы, протестуя против закрытия ночных клубов, руководство КубГМУ предложило абсолютно новый для региона подход в сфере студенческого досуга», — заявили в пресс-службе вуза.
Состязания «лиги» включали шесть отборочных этапов и финал. Две команды из четырех человек от каждого факультета на отборочных этапах набирали очки, в итоге четыре лучшие команды прошли в финал и были награждены ценными призами.
Каждая игра — это соревнование двух команд. Их опрашивают по медицинской тематике или общим знаниям. Во время озвучиваяния вопроса, игрок жмет на кнопку игрового модуля, стараясь опередить соперников. Если ответ верный — игрок зарабатывает один балл, если нет — балл получает команда соперников. Игра идет до 4 баллов. После играет новая пара команд.
«Можно снимать не только жевание чьих-то носков»:
«Во многих учебных заведениях играют в интеллектуальные игры, но мы подошли к этому по-новому. Заключив партнерское соглашение с интеллектуальным клубом, мы предлагаем студентам престижное и интересное мероприятие. Настоящее шоу, которое проходит в профессиональной студии. Согласитесь, дискотека в университете или школе разительно отличается от дискотеки в престижном клубе. Мы смогли совместить «крутость» клубного места и формат интеллектуального досуга. На каждом мероприятии работает команда фотографов и видеооператоров, и студенты могут похвастаться и выложить фото в соцсети», — сказала заместитель проректора по учебной и воспитательной работе Ольга Машкина.
Она убеждена, что видеоформат увеличивает популярность и зрительскую аудиторию проекта. «Количество студентов, предпочитающих интеллектуальное развитие, а не примитивный тик-ток-контент, постоянно растет», — заверила Машкина.
«С запуска проекта мы не только собрали сообщество интеллектуалов нашего вуза, но и привили студентам культуру интеллектуального досуга. С каждым новым этапом число вовлеченных студентов росло, а участники просят устраивать игры чаще. Мы обязательно будем развивать успех, чтобы наши студенты были флагманами интеллектуальной студенческой элиты юга РФ», — сказала заместитель проректора КубГМУ.
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