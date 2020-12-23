КубГМУ провел первый сезон «Интеллектуальной медицинской лиги»

Медуниверситет запустил «лигу» совместно с интеллектуальным клубом «Игры разума». В ней участвовали две команды от каждого факультета два раза в месяц с сентября по декабрь.

Организаторы уверены, что игры создают для студентов антураж интеллектуального ТВ-шоу. По мнению создателей, интеллектуальный клуб — единственная площадка в городе со специальной техникой для проведения интеллектуальных игр. На играх присутствовала и съемочная группа, которая снимала события на несколько камер и монтировала полноценные выпуски.

«В то время как на улице Красной молодежь устраивает спонтанные танцы, протестуя против закрытия ночных клубов, руководство КубГМУ предложило абсолютно новый для региона подход в сфере студенческого досуга», — заявили в пресс-службе вуза.