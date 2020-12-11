«Можно снимать не только жевание чьих-то носков». Владимир Полищук — о молодежи и «Играх разума»

Вместо карьеры психиатра Владимир Полищук выбрал развитие интеллектуальных игр и открыл в Краснодаре компанию «Игры разума». В интервью порталу Юга.ру предприниматель рассказал об игре как виде досуга, о сотрудничестве с корпорациями и работе с молодежью. Беседа с Владимиром Полищуком входит в серию интервью с молодыми предпринимателями Краснодарского края, которые стали амбассадорами проекта «Мой бизнес». Расскажите о формате ваших «Игр разума». Из чего строится игра? Для каких она возрастов и уровней подготовки? — «Игры разума» — это название моей компании и интеллектуального клуба, расположенного в центре города. Клуб оборудован профессиональными игровыми модулями для проведения игры «Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок». Это федеральный проект, придуманный нашим земляком Владимиром Задорожным, а я возглавляю проект на территории ЮФО. Но на базе клуба мы ведем много других игр — оборудование позволяет не ограничиваться одной игрой. Придумали целый ряд новых форматов, хотя общие детали есть — например, в одной команде участвуют четыре человека, а чтобы ответить на вопрос, надо нажать на кнопку игрового модуля.

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Ограничений по возрасту нет — проводим игры как для дошкольников, так и для суперпрофессионалов спортивного «Что? Где? Когда?». Вы запустили «Игры разума» в 2015 году — как проект изменился за пять лет? — В 2015 году была основана компания, которая занималась исключительно «Интеллектуальным шоу «Ворошиловский стрелок». С тех пор изменилась масса вещей. У проекта появился дом — интеллектуальный клуб, и он стал точкой притяжения для знатоков нашего города. Открылась профессиональная студия интеллектуальных игр, пришли новые партнеры, запущены авторские форматы интеллектуальных игр, также есть постоянная команда организаторов и собственный видеоконтент. А что за это время изменилось в сфере досуга в Краснодарском крае и в России? — Появилась масса квестов и квизов — пять лет назад этого не было. Но нашей компании паб-формат не особо нравился: мы всегда выступали за то, чтобы к нам приходили именно за интеллектуальным развитием и увлекательным форматом. Чтобы игра не смешивалась ни с едой, ни тем более с алкоголем. Хотя бар в нашем клубе есть, но это больше для корпоративных клиентов и только после игры.

Наша молодежь ограниченная? Да они просто не знают, что помимо «Дома 2» и Comedy Club есть что-то еще Владимир Полищук

Вы говорили, что «Игры разума» начинались с корпоративных мероприятий для филиалов федеральных компаний — от Сбербанка и «Роснефти» до Burger King и Head Hunter. Во что они играли? — Для этих компаний мы проводили игру «Ворошиловский стрелок» на мобильном оборудовании — как правило, это были тимбилдинги на территории заказчика в формате интеллектуального шоу — мероприятия не только развлекательного, но и очень полезного. Специфика игры вот в чем: хотя вы играете в одной команде, вы не можете подсказывать и обсуждать ответы. Представляете, какой уровень ответственности? Можно посмотреть, кто из сотрудников отмолчится, а кто возьмет все на себя и поведет команду! А ведь игра — это лучшая мини-проверка жизненных ситуаций. Скажу как профессиональный психиатр: люди постоянно играют в игры, даже неосознанно. Расскажите, как вы устанавливали контакты с федеральными корпорациями. Что самое важное в этой коммуникации? — Раньше мы просто звонили по общим телефонам и рассказывали, чем занимаемся. Южное подразделение «Ростелекома» — это поистине социально ответственная компания, а директор департамента внешних коммуникаций Вячеслав Плеханов, с которым мы сотрудничаем и по сей день, — открытый для новых идей человек. Его не смутило, что мы молодая компания, — он дал нам шанс проявить себя, и мы им воспользовались. Самое важное — качественно оказывать свои услуги. Это всегда оценят.

Партнерство с «Ростелекомом» позволило сделать интеллектуальные мероприятия для жителей Краснодара бесплатными. Как удалось этого добиться? Сделать проект бесплатным было изначальной целью? — Да, мы пришли с идеей, но поскольку имени и бэкграунда у нас еще не было, нам предложили организовать бесплатный тимбилдинг для партнеров «Ростелекома». Для молодой компании это серьезные затраты, и, наверное, опытные бизнесмены поругали бы меня за этот шаг, но тогда я не сомневался ни секунды. Мы организовали отличное мероприятие, и это стало лучшей рекомендацией для начала сотрудничества. Дальнейшее взаимодействие заключалось в том, что компания оплачивала наши услуги, а мы раз в месяц в разных местах города организовывали для студентов игры «Ворошиловского стрелка». Участие для них было не просто бесплатным — за победу в игре они получали ценные призы от «Ростелекома». Освоив несколько площадок в городе, мы запустили первый авторский проект «IQ-марафон», который заключался в том, что команды интеллектуалов перемещаются по городу и играют в разные мини-игры, интеллектуальные и не только — одна из игр, например, включала в себя стрельбу по шарикам, в которых спрятана шарада. Классный был проект...

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Что вы имеете в виду, когда говорите, что «Игры разума» пропагандируют интеллектуальный досуг как форму духовно-нравственного воспитания молодежи? Не кажется ли вам последняя фраза слишком напоминающей советскую риторику? Вот честно — все равно, как назвать. То, что я вижу сейчас, вводит меня в ужас. На ютубе было (может, и сейчас есть) такое шоу — «Игры Габара». Его девиз — «Выигрывает тот, кто последним потеряет стыд». Там участники жуют чужие носки, плюют друг другу в рот и так далее. В конце аплодируют тому, кто это все прошел, и вручают главный приз — 10 тыс. рублей. Когда я впервые это увидел, у меня был шок. Если бы на кону стоял миллион, я считал бы моральными уродами только организаторов и был бы уверен, что в шоу участвуют люди, оказавшиеся в отчаянном положении. Но нет, это 10 жалких тысяч — и у нас сейчас такой моральный облик общества?! Мы будем аплодировать тем, кто больше всех смог унизиться?! И это я молчу про «руки-базуки-диану-шурыгину-гогена-солнцева-бузову-и-так-далее». Почему я о них знаю? Потому что врага надо знать в лицо, и я настаиваю, чтобы вы написали их имена с маленьких букв... У нас на играх молодым людям вручают подарки за знание истории и отечественной литературы! И не просто «поучаствовали и ушли», а получили красивые фото и видео, снятое на несколько камер! Ух ты! Оказывается, профессионально можно снимать не только жевание чьих-то носков. Думаете, при таких раскладах мне важна формулировка? Советская она или нет — называйте как хотите. А мы будем работать с нашей замечательной молодежью. И если хоть один человек вместо заявки на «Шоу Габара» придет на «Игры разума», значит, нашу социальную миссию мы выполняем неплохо!

Целью ваших мероприятий вы называете «знакомство молодых людей в игровой форме с памятными для нашей страны датами, русской литературой, отечественными кинофильмами». По-вашему, зачем кого-то нужно специально знакомить с объектами культуры? — По моему мнению, нужно, чтобы молодежь интеллектуально развивалась. А игровая форма обучения — лучший способ. Когда они к нам приходят, мне все равно надо задавать им вопросы, но выбирая между: «В каком фильме была фраза «I’ll be back»?» и «В каком фильме была фраза «Есть такая профессия — Родину защищать!»?», я предпочту второй вариант. И если кто-то подумает, что молодежь на этот вопрос не ответит, то будет неправ. Они отвечают, так почему бы им не поаплодировать и не вручить подарок? А если я вам скажу, что проигравшие на этом вопросе подходят ко мне на следующей игре и говорят: «А помните, вы дали нам задание посмотреть фильм «Офицеры»? Мы посмотрели, и он потрясающий!». И после этого наша молодежь ограниченная? Да они просто не знают, что помимо «Дома 2» и Comedy Club есть что-то еще. Наша задача — хотя бы показать, что есть и другая дорога. Как происходит отбор памятных дат, книг и фильмов? — У меня несколько редакторов — очень эрудированных людей разных возрастов и профессий. Но окончательная редактура всегда за мной. Расскажите о фестивале «Большие игры для малого бизнеса», в котором год назад участвовало более 200 предпринимателей края. Был ли такой масштаб работы вам в новинку? — Это мероприятие мы проводили совместно с Фондом развития бизнеса Краснодарского края. Оно было организовано сразу после открытия нашего интеллектуального клуба, и, разумеется, такого опыта еще не было. Но мы постарались максимально эффективно использовать ресурс фонда.