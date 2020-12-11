«Можно снимать не только жевание чьих-то носков». Владимир Полищук — о молодежи и «Играх разума»
Вместо карьеры психиатра Владимир Полищук выбрал развитие интеллектуальных игр и открыл в Краснодаре компанию «Игры разума».
В интервью порталу Юга.ру предприниматель рассказал об игре как виде досуга, о сотрудничестве с корпорациями и работе с молодежью.
Беседа с Владимиром Полищуком входит в серию интервью с молодыми предпринимателями Краснодарского края, которые стали амбассадорами проекта «Мой бизнес».
Расскажите о формате ваших «Игр разума». Из чего строится игра? Для каких она возрастов и уровней подготовки?
— «Игры разума» — это название моей компании и интеллектуального клуба, расположенного в центре города. Клуб оборудован профессиональными игровыми модулями для проведения игры «Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок». Это федеральный проект, придуманный нашим земляком Владимиром Задорожным, а я возглавляю проект на территории ЮФО.
Но на базе клуба мы ведем много других игр — оборудование позволяет не ограничиваться одной игрой. Придумали целый ряд новых форматов, хотя общие детали есть — например, в одной команде участвуют четыре человека, а чтобы ответить на вопрос, надо нажать на кнопку игрового модуля.
«Мир таков, что надо учиться постоянно»:
Ограничений по возрасту нет — проводим игры как для дошкольников, так и для суперпрофессионалов спортивного «Что? Где? Когда?».
Вы запустили «Игры разума» в 2015 году — как проект изменился за пять лет?
— В 2015 году была основана компания, которая занималась исключительно «Интеллектуальным шоу «Ворошиловский стрелок». С тех пор изменилась масса вещей. У проекта появился дом — интеллектуальный клуб, и он стал точкой притяжения для знатоков нашего города. Открылась профессиональная студия интеллектуальных игр, пришли новые партнеры, запущены авторские форматы интеллектуальных игр, также есть постоянная команда организаторов и собственный видеоконтент.
А что за это время изменилось в сфере досуга в Краснодарском крае и в России?
— Появилась масса квестов и квизов — пять лет назад этого не было. Но нашей компании паб-формат не особо нравился: мы всегда выступали за то, чтобы к нам приходили именно за интеллектуальным развитием и увлекательным форматом. Чтобы игра не смешивалась ни с едой, ни тем более с алкоголем. Хотя бар в нашем клубе есть, но это больше для корпоративных клиентов и только после игры.
Наша молодежь ограниченная? Да они просто не знают, что помимо «Дома 2» и Comedy Club есть что-то еще
Владимир Полищук
Вы говорили, что «Игры разума» начинались с корпоративных мероприятий для филиалов федеральных компаний — от Сбербанка и «Роснефти» до Burger King и Head Hunter. Во что они играли?
— Для этих компаний мы проводили игру «Ворошиловский стрелок» на мобильном оборудовании — как правило, это были тимбилдинги на территории заказчика в формате интеллектуального шоу — мероприятия не только развлекательного, но и очень полезного.
Специфика игры вот в чем: хотя вы играете в одной команде, вы не можете подсказывать и обсуждать ответы. Представляете, какой уровень ответственности? Можно посмотреть, кто из сотрудников отмолчится, а кто возьмет все на себя и поведет команду!
А ведь игра — это лучшая мини-проверка жизненных ситуаций. Скажу как профессиональный психиатр: люди постоянно играют в игры, даже неосознанно.
Расскажите, как вы устанавливали контакты с федеральными корпорациями. Что самое важное в этой коммуникации?
— Раньше мы просто звонили по общим телефонам и рассказывали, чем занимаемся. Южное подразделение «Ростелекома» — это поистине социально ответственная компания, а директор департамента внешних коммуникаций Вячеслав Плеханов, с которым мы сотрудничаем и по сей день, — открытый для новых идей человек. Его не смутило, что мы молодая компания, — он дал нам шанс проявить себя, и мы им воспользовались. Самое важное — качественно оказывать свои услуги. Это всегда оценят.
Партнерство с «Ростелекомом» позволило сделать интеллектуальные мероприятия для жителей Краснодара бесплатными. Как удалось этого добиться? Сделать проект бесплатным было изначальной целью?
— Да, мы пришли с идеей, но поскольку имени и бэкграунда у нас еще не было, нам предложили организовать бесплатный тимбилдинг для партнеров «Ростелекома». Для молодой компании это серьезные затраты, и, наверное, опытные бизнесмены поругали бы меня за этот шаг, но тогда я не сомневался ни секунды. Мы организовали отличное мероприятие, и это стало лучшей рекомендацией для начала сотрудничества.
Дальнейшее взаимодействие заключалось в том, что компания оплачивала наши услуги, а мы раз в месяц в разных местах города организовывали для студентов игры «Ворошиловского стрелка». Участие для них было не просто бесплатным — за победу в игре они получали ценные призы от «Ростелекома».
Освоив несколько площадок в городе, мы запустили первый авторский проект «IQ-марафон», который заключался в том, что команды интеллектуалов перемещаются по городу и играют в разные мини-игры, интеллектуальные и не только — одна из игр, например, включала в себя стрельбу по шарикам, в которых спрятана шарада. Классный был проект...
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Что вы имеете в виду, когда говорите, что «Игры разума» пропагандируют интеллектуальный досуг как форму духовно-нравственного воспитания молодежи? Не кажется ли вам последняя фраза слишком напоминающей советскую риторику?
Вот честно — все равно, как назвать. То, что я вижу сейчас, вводит меня в ужас. На ютубе было (может, и сейчас есть) такое шоу — «Игры Габара». Его девиз — «Выигрывает тот, кто последним потеряет стыд». Там участники жуют чужие носки, плюют друг другу в рот и так далее. В конце аплодируют тому, кто это все прошел, и вручают главный приз — 10 тыс. рублей. Когда я впервые это увидел, у меня был шок. Если бы на кону стоял миллион, я считал бы моральными уродами только организаторов и был бы уверен, что в шоу участвуют люди, оказавшиеся в отчаянном положении. Но нет, это 10 жалких тысяч — и у нас сейчас такой моральный облик общества?! Мы будем аплодировать тем, кто больше всех смог унизиться?!
И это я молчу про «руки-базуки-диану-шурыгину-гогена-солнцева-бузову-и-так-далее». Почему я о них знаю? Потому что врага надо знать в лицо, и я настаиваю, чтобы вы написали их имена с маленьких букв... У нас на играх молодым людям вручают подарки за знание истории и отечественной литературы! И не просто «поучаствовали и ушли», а получили красивые фото и видео, снятое на несколько камер! Ух ты! Оказывается, профессионально можно снимать не только жевание чьих-то носков.
Думаете, при таких раскладах мне важна формулировка? Советская она или нет — называйте как хотите. А мы будем работать с нашей замечательной молодежью. И если хоть один человек вместо заявки на «Шоу Габара» придет на «Игры разума», значит, нашу социальную миссию мы выполняем неплохо!
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Целью ваших мероприятий вы называете «знакомство молодых людей в игровой форме с памятными для нашей страны датами, русской литературой, отечественными кинофильмами». По-вашему, зачем кого-то нужно специально знакомить с объектами культуры?
— По моему мнению, нужно, чтобы молодежь интеллектуально развивалась. А игровая форма обучения — лучший способ. Когда они к нам приходят, мне все равно надо задавать им вопросы, но выбирая между: «В каком фильме была фраза «I’ll be back»?» и «В каком фильме была фраза «Есть такая профессия — Родину защищать!»?», я предпочту второй вариант. И если кто-то подумает, что молодежь на этот вопрос не ответит, то будет неправ. Они отвечают, так почему бы им не поаплодировать и не вручить подарок?
А если я вам скажу, что проигравшие на этом вопросе подходят ко мне на следующей игре и говорят: «А помните, вы дали нам задание посмотреть фильм «Офицеры»? Мы посмотрели, и он потрясающий!». И после этого наша молодежь ограниченная? Да они просто не знают, что помимо «Дома 2» и Comedy Club есть что-то еще. Наша задача — хотя бы показать, что есть и другая дорога.
Как происходит отбор памятных дат, книг и фильмов?
— У меня несколько редакторов — очень эрудированных людей разных возрастов и профессий. Но окончательная редактура всегда за мной.
Расскажите о фестивале «Большие игры для малого бизнеса», в котором год назад участвовало более 200 предпринимателей края. Был ли такой масштаб работы вам в новинку?
— Это мероприятие мы проводили совместно с Фондом развития бизнеса Краснодарского края. Оно было организовано сразу после открытия нашего интеллектуального клуба, и, разумеется, такого опыта еще не было. Но мы постарались максимально эффективно использовать ресурс фонда.
Фестиваль проходил на двух площадках. В красивом зале одного из краснодарских отелей собралось больше 200 человек — они разбились на команды и синхронно играли в викторину, посвященную бизнес-сфере. Затем мы отобрали восемь лучших команд и отвезли их в наш клуб, где состоялась интеллектуальная игра. Судя по восторженным отзывам участников, ни в чем подобном они ранее не участвовали.
Мы рады, что краевой Фонд развития бизнеса использует огромное число инструментов для популяризации бизнеса в нашем регионе, а интеллектуальная игра, организованная в престижном формате, как нельзя лучше справляется с этой функцией.