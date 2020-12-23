К концу рабочей недели на Кубани потеплеет до 8 °C

В Краснодарском крае с 23 по 25 декабря прогнозируют облачную погоду с осадками

23 декабря в крае местами будет облачно с прояснениями, снег. В отдельных районах ожидаются сильные осадки, включая сильный снег. Днем прогнозируют -2...3 °C, на Черноморском побережье 1-6 °C. Ветер 4-9 м/с, в районе Новороссийска до 12-17 м/с.

По данным кубанского гидрометцентра, в четверг в некоторых районах пойдет слабый снег, ожидается переменная облачность. В ночь на 24 декабря будет -7...-2 °C, в восточной половине региона до -13 °C, на побережье Черного моря -3...2 °C. Днем столбики термометров покажут -2...3 °C, в южных городах — 2-7 °C. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.