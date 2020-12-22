На Кубани в ДТП столкнулись два грузовика и загорелись. Водители погибли

Краснодарский край

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На Кубани 22 декабря в ДТП с КамАЗом и грузовиком Scania погибли два человека

ДТП произошло в Славянском районе в 15:00 на 68-км километре трассы А-290.

По предварительным данным, водитель КаАЗа выехал на встречку и столкнулся с грузовым автомобилем Scania с полуприцепом. После чего машины загорелись, оба водителя погибли.

На участке введено реверсивное движение транспорта, сообщила порталу Юга.ру начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Как писали Юга.ру, летом в Сочи КамАЗ упал в обрыв, водителя и пассажира зажало в кабине. В начале ноября на курорте в ДТП с КамАЗом погиб пассажир «Газели», а 20 нобря в Анапе КамАЗ насмерть сбил 81-летнего пешехода.

ГИБДД ДТП МЧС Славянский район смерть

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