В Анапе КамАЗ насмерть сбил 81-летнего пешехода
Днем 19 ноября в Анапе произошло ДТП, в котором погиб мужчина
47-летний водитель ехал по улице Парковой на КамАЗе. По предварительным данным, в 16:00 он сбил 81-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.
Мужчина получил травмы и скончался в течение часа в больнице.
Еще один похожий случай произошел в Курганинском районе. 36-летний водитель машины ВАЗ ехал ночью по дороге Усть-Лабинск — Упорная. На 102 км дороги в 1:25 он сбил мужчину, который находился на проезжей части дороги. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия, его личность пока не установили, сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, вечером 18 ноября в Краснодаре выехал на встречку и устроил массовое ДТП.
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