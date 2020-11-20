В Анапе КамАЗ насмерть сбил 81-летнего пешехода

47-летний водитель ехал по улице Парковой на КамАЗе. По предварительным данным, в 16:00 он сбил 81-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

Мужчина получил травмы и скончался в течение часа в больнице.

Еще один похожий случай произошел в Курганинском районе. 36-летний водитель машины ВАЗ ехал ночью по дороге Усть-Лабинск — Упорная. На 102 км дороги в 1:25 он сбил мужчину, который находился на проезжей части дороги. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия, его личность пока не установили, сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, вечером 18 ноября в Краснодаре выехал на встречку и устроил массовое ДТП.