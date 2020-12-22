В Тбилисском районе начали строить центр единоборств
Новый спортивный объект появится в станице Тбилисской на улице Базарной
Строительство центра ведется в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта» по поручению губернатора Вениамина Кондратьева.
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Общий объем финансирования, направленного на реализацию проекта площадью около 1,5 тыс. кв. метров, составит более 53 млн рублей из краевого и районного бюджетов. Завершить строительство планируется в 2021 году.
За последние годы в Тбилисском районе построили два спортивных комплекса — «Олимп» и «Юниор», две многофункциональные спортивные площадки и экстрим-площадку.
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