В Тбилисском районе начали строить центр единоборств

Краснодарский край

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Новый спортивный объект появится в станице Тбилисской на улице Базарной

Строительство центра ведется в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта» по поручению губернатора Вениамина Кондратьева.

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Общий объем финансирования, направленного на реализацию проекта площадью около 1,5 тыс. кв. метров, составит более 53 млн рублей из краевого и районного бюджетов. Завершить строительство планируется в 2021 году.

За последние годы в Тбилисском районе построили два спортивных комплекса — «Олимп» и «Юниор», две многофункциональные спортивные площадки и экстрим-площадку.

Спортивное строительство Тбилисский район

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