В Тбилисском районе начали строить центр единоборств

Новый спортивный объект появится в станице Тбилисской на улице Базарной

Строительство центра ведется в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта» по поручению губернатора Вениамина Кондратьева.

Общий объем финансирования, направленного на реализацию проекта площадью около 1,5 тыс. кв. метров, составит более 53 млн рублей из краевого и районного бюджетов. Завершить строительство планируется в 2021 году.

За последние годы в Тбилисском районе построили два спортивных комплекса — «Олимп» и «Юниор», две многофункциональные спортивные площадки и экстрим-площадку.