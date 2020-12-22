«Ростелеком» запустил новогодние скидки на смартфоны

В салонах связи и интернет-магазине «Ростелекома» стартовала новогодняя акция

В канун новогодних и рождественских праздников провайдер предложил покупателям современные смартфоны со скидкой. Предложение распространяется на модели, которые традиционно популярны у клиентов компании «Ростелеком».

Скидку на смартфоны можно получить в салонах связи «Ростелекома» в 300 городах страны и в интернет-магазине shop.rt.ru.