«Ростелеком» запустил новогодние скидки на смартфоны

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В салонах связи и интернет-магазине «Ростелекома» стартовала новогодняя акция

В канун новогодних и рождественских праздников провайдер предложил покупателям современные смартфоны со скидкой. Предложение распространяется на модели, которые традиционно популярны у клиентов компании «Ростелеком».

Скидку на смартфоны можно получить в салонах связи «Ростелекома» в 300 городах страны и в интернет-магазине shop.rt.ru.

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«Мы стремимся создать для наших клиентов комфортные условия при выборе необходимых продуктов и услуг и даем возможность сэкономить. В преддверии новогодних праздников предлагаем в нашей рознице и интернет-магазине скидки более чем на 200 моделей смартфонов ведущих брендов. Никаких дополнительных условий — клиенты лишь выбирают смартфон из акционной линейки и оплачивают его со скидкой», — отметил гендиректор компании ООО «Ростелеком — Розничные системы» Денис Голещихин.

Акция «Новогодняя распродажа 2020» в салонах связи «Ростелекома» и интернет-магазине shop.rt.ru действует до 10 января 2021 года включительно. Адреса салонов связи «Ростелекома», участвующих в акции, можно уточнить по ссылке.

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