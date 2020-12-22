«Ростелеком» запустил новогодние скидки на смартфоны
В салонах связи и интернет-магазине «Ростелекома» стартовала новогодняя акция
В канун новогодних и рождественских праздников провайдер предложил покупателям современные смартфоны со скидкой. Предложение распространяется на модели, которые традиционно популярны у клиентов компании «Ростелеком».
Скидку на смартфоны можно получить в салонах связи «Ростелекома» в 300 городах страны и в интернет-магазине shop.rt.ru.
«Мы стремимся создать для наших клиентов комфортные условия при выборе необходимых продуктов и услуг и даем возможность сэкономить. В преддверии новогодних праздников предлагаем в нашей рознице и интернет-магазине скидки более чем на 200 моделей смартфонов ведущих брендов. Никаких дополнительных условий — клиенты лишь выбирают смартфон из акционной линейки и оплачивают его со скидкой», — отметил гендиректор компании ООО «Ростелеком — Розничные системы» Денис Голещихин.
Акция «Новогодняя распродажа 2020» в салонах связи «Ростелекома» и интернет-магазине shop.rt.ru действует до 10 января 2021 года включительно. Адреса салонов связи «Ростелекома», участвующих в акции, можно уточнить по ссылке.
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.