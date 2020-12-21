На Кубани сменился глава краевого департамента информатизации и связи. На двух предыдущих заводили уголовные дела

Напомним, 24 сентября в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю сообщили, что на главу департамента информатизации и связи Евгения Юшкова завели уголовное дело. Он был назначен на эту должность в 2017 году.

Предшественника Юшкова Игоря Скобелева губернатор Вениамин Кондратьев уволил в конце августа 2017 год в связи с утратой доверия. Меньше чем через месяц Скобелева обвинили в фиктивной сделке и возбудили против него уголовное дело.