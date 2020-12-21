На Кубани сменился глава краевого департамента информатизации и связи. На двух предыдущих заводили уголовные дела
Власти Кубани 21 декабря сообщили, что новым руководителем краевого департамента информатизации и связи стал Станислав Завальный
Напомним, 24 сентября в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю сообщили, что на главу департамента информатизации и связи Евгения Юшкова завели уголовное дело. Он был назначен на эту должность в 2017 году.
Предшественника Юшкова Игоря Скобелева губернатор Вениамин Кондратьев уволил в конце августа 2017 год в связи с утратой доверия. Меньше чем через месяц Скобелева обвинили в фиктивной сделке и возбудили против него уголовное дело.
21 декабря в пресс-службе администрации Краснодарского края сообщили, что на пост руководителя департамента назначили 41-летнего Станислава Завального. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев.
Нового главу ведомства представил сотрудникам вице-губернатор Александр Руппель. Он рассказал, что перед департаментом информатизации и связи стоит ряд масштабных задач. Например, создание IТ-кластера, обеспечение муниципалитетов интернетом и устойчивой связью, а также цифровизация государственных и муниципальных услуг.
Кто такой Станислав Завальный
Станислав Завальный родился 18 сентября 1979 года в городе Ачинске Красноярского края. Окончил Кубанский государственный университет.
Завальный работал в управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Краснодарскому краю и Адыгеи, в управлении информатизации и связи Краснодарского края, в обособленном подразделении ООО «РТС тендер» в региона. С начала 2018 года был председателем АНО «Агентство по цифровому развитию и связи Краснодарского края».
Женат, воспитывает сына и дочь.
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