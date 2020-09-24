Глава департамента информатизации и связи Кубани стал фигурантом уголовного дела

В ФСБ 24 сентября сообщили, что на руководителя департамента информатизации и связи Краснодарского края завели уголовное дело за превышение должностных полномочий

Сотрудники ФСБ установили, что департаменту информатизации и связи Краснодарского края был причинен имущественный вред при выполнении работ в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ», в рамках которого создавалась телекоммуникационная инфраструктура региональной мультисервисной сети исполнительных органов госвласти региона.

В пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю 24 сентября сообщили, что руководитель департамента информатизации и связи Кубани не удостоверился в том, что работы по созданию инфраструктуры для мультисервисной сети выполнены в полном объеме, но подписал отчетную документацию.

Чиновника заподозрили в оформлении фиктивных документов за фактически невыполненные работы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). Следствие устанавливает лица, причастные к совершению преступления.

Согласно информации на официальном сайте администрации Краснодарского края, руководителем департамента информатизации и связи является Евгений Юшков. Юга.ру писали, что он был назначен на эту должность в 2017 году. Предшественник Юшкова Игорь Скобелев также стал фигурантом уголовного дела. По данным ФСБ, во время реализации программы «Информационное общество Кубани» Скобелев заключил госконтракт с аффилированной компанией и не сообщил о конфликте интересов.