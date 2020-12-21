«Ростелеком. Лицей» предложил бесплатный месяц подписки

По ней можно получить бесплатный месяц подписки на все образовательные и развивающие курсы. Для этого нужно зарегистрироваться до 10 января.

«Новый год — это не только длинные каникулы, отдых и веселье, но и возможность узнать что-то новое. Это касается всех, независимо от возраста, но особенно важно подросткам. Благодаря цифровым технологиям школьники могут обучаться из своей квартиры. Это могут быть курсы по маркетингу, английскому языку и другим темам», — пояснили в пресс-службе сервиса.

Видеоуроки есть по всем предметам школьной программы (кроме физкультуры), включая эксклюзивные курсы от преподавателей ведущих образовательных учреждений РФ. В дополнение к школьной программе в «Лицее» есть раздел «Развивающие курсы». В нем можно узнать о современных цифровых технологиях, научиться формировать здоровые привычки, развить логику, память и креативность, речевые и другие навыки.