«Ростелеком. Лицей» предложил бесплатный месяц подписки
Цифровой сервис образования «Ростелеком. Лицей» запустил новогоднюю акцию для новых пользователей
По ней можно получить бесплатный месяц подписки на все образовательные и развивающие курсы. Для этого нужно зарегистрироваться до 10 января.
«Новый год — это не только длинные каникулы, отдых и веселье, но и возможность узнать что-то новое. Это касается всех, независимо от возраста, но особенно важно подросткам. Благодаря цифровым технологиям школьники могут обучаться из своей квартиры. Это могут быть курсы по маркетингу, английскому языку и другим темам», — пояснили в пресс-службе сервиса.
Видеоуроки есть по всем предметам школьной программы (кроме физкультуры), включая эксклюзивные курсы от преподавателей ведущих образовательных учреждений РФ. В дополнение к школьной программе в «Лицее» есть раздел «Развивающие курсы». В нем можно узнать о современных цифровых технологиях, научиться формировать здоровые привычки, развить логику, память и креативность, речевые и другие навыки.
Бургеролог, криптоброкер и пикап-советчик:
«Лицей» также поможет школьникам определиться с будущей профессией. В курсе «Моя профессия» представлены наиболее популярные и востребованные профессии современности: маркетинг, разработка (ИТ) и дизайн. Слушатели узнают, как ответственно подойти к выбору профессии, и смогут понять, кем же хочется стать в будущем.
После бесплатного месяца можно продлить подписку за 199 рублей в месяц. Подробнее об акции — по ссылке.
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