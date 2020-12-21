В Краснодарском крае газовики подключили котельную детского сада

Партнерский Краснодарский край

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Сотрудники Филиала № 3 АО «Газпром газораспределение Краснодар» присоединили и пустили газ к котельной детсада № 23 в станице Калниболотской Новопокровского района

Блочно-модульная котельная детского сада подключена к вновь построенному газопроводу высокого давления протяженностью 34 метра.

«Газификация детского сада позволила создать комфортные условия для 120 воспитанников, проживающих в станице. Подключение к природному газу гарантирует бесперебойное обеспечение теплом дошкольного учреждения», — рассказал директор Филиала № 3 АО «Газпром газораспределение Краснодар» Виктор Лаев.

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Как сообщали Юга.ру, 17 декабря специалисты Филиала № 15 АО «Газпром газораспределение Краснодар» подключили к газу два дома на улице Ярмарочной в станице Ленинградской. Как сообщали Юга.ру, ранее на севере Краснодара и в Динском районе газовики запустили распределительный газопровод, который даст газ девяти садовым некоммерческим товариществам, где проживают свыше 15 тыс. человек.

Газ Газпром Детские сады Новопокровский район Строительство

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