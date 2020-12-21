В Краснодарском крае газовики подключили котельную детского сада

Как сообщали Юга.ру, 17 декабря специалисты Филиала № 15 АО «Газпром газораспределение Краснодар» подключили к газу два дома на улице Ярмарочной в станице Ленинградской. Как сообщали Юга.ру, ранее на севере Краснодара и в Динском районе газовики запустили распределительный газопровод, который даст газ девяти садовым некоммерческим товариществам, где проживают свыше 15 тыс. человек.