Глава Роспотребнадзора назвала возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала журналистам, когда в России может закончиться пандемия COVID-19

Руководитель Роспотребнадзора дала интервью журналистке Наиле Аскер-заде. Его показали в фильме «Опасный вирус. Первый год», который вышел в эфир телеканала «Россия-1» в субботу 19 декабря, сообщил ТАСС.

Анна Попова заявила, что пандемия может завершиться в России к весне 2021 года.

«Если мы постараемся, то может закончиться и раньше. Зависит сегодня от каждого», — отметила главный санитарный врач РФ.

Как добавил RT, по данным федерального Минздрава, сделать прививку от COVID-19 планируют около 60% взрослого населения России.

Напомним, к 19 декабря, согласно официальной статистке, коронавирусом заразились 2 млн 819 тыс. 429 россиян. За весь период в ковид-госпиталях умерли 50 тыс. 347 пациентов. Еще 2 млн 254 тыс. 742 человека выписали с выздоровлением.