На Кубани задерживаются несколько поездов

Краснодарский край

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В Краснодарском крае 21 декабря задержали несколько междугородних поездов и электричку

По техническим причинам на участке Белореченская — Туапсе задержали поезда № 309 Воркута — Адлер, № 139 Барнаул — Адлер, № 169 Москва — Адлер, а также электричка № 6929 Белореченская — Туапсе.

По состоянию на 8:30 поезда № 309 и №139 уже прибыли к месту назначения. Остальные следуют с задержками до полутора часов. Железнодорожники предпринимают все необходимые меры, чтобы сократить отставание поездов, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Всю оперативную информацию о времени прибытия и задержках поездов можно узнать по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00.

Напомним, в Краснодаре за минувший вечер и ночь выпало 20 см снега. Кроме того, по данным краевого МЧС, снег будет идти в регионе до конца суток 21 декабря.

Поезда РЖД Туапсинский район

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