Четыре человека погибли в ДТП во время снегопада на Кубани

В Краснодарском крае в ночь на 21 декабря произошла смертельная авария

Сообщение об аварии в Усть-Лабинском районе поступило диспетчеру в 2:00. На 78 километре дороги Краснодар — Кропоткин водитель Lada Largus выбрал небезопасную для погодных условий скорость, его развернуло и вынесло на встречную полосу. Там машина врезалась в грузовик Iveco, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате дорожного происшествия на месте погибли водитель и три пассажира лгковушки. Предварительно, все были совершеннолетними. Также пострадал водитель грузовика. Известно, что ДТП произошло во время плотного снегопада.

Как писали Юга.ру, 19 декабря в Кавказском районе автобус с призывниками столкнулся с легковушкой. Погиб один человек.