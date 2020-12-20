На Кубани один человек погиб в ДТП с автобусом, который вез призывников из Дагестана
В Кавказском районе 19 декабря автобус с призывниками столкнулся с легковушкой, один человек погиб
По предварительным данным, днем водитель автомобиля Skoda Rapid не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ПАЗ одной из воинских частей Южного военного округа, в котором ехали призывники со сборного пункта Дагестана.
В результате аварии погиб 30-летний водитель легковой машины, а нескольких призывников госпитализировали в больницу, сообщил ТАСС. Командование Южного военного округа проводит проверку по факту ДТП. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.