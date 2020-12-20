На Кубани один человек погиб в ДТП с автобусом, который вез призывников из Дагестана

В Кавказском районе 19 декабря автобус с призывниками столкнулся с легковушкой, один человек погиб

По предварительным данным, днем водитель автомобиля Skoda Rapid не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ПАЗ одной из воинских частей Южного военного округа, в котором ехали призывники со сборного пункта Дагестана.

В результате аварии погиб 30-летний водитель легковой машины, а нескольких призывников госпитализировали в больницу, сообщил ТАСС. Командование Южного военного округа проводит проверку по факту ДТП. Обстоятельства произошедшего выясняются.