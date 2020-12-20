В Краснодарском крае умерли 785 человек с COVID-19
Оперштаб Кубани рассказал, что к 20 декабря за сутки умерли 12 пациентов с COVID-19
Напомним, в Краснодарском крае за сутки коронавирус официально зарегистрировали у 187 человек. Всего за период пандемии в регионе умерли 785 пациентов, а в России — 50 тыс. 858 человек. За последние сутки в крае скончались 12 пациентов, а еще 135 находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.
Позже оперштаб Кубани рассказал, что два летальных случая зафиксировали в столице Кубани. В краевой клинической больнице № 1 скончался 63-летний краснодарец: КТ показала двухстороннюю пневмонию, тест на COVID-19 оказался положительным. Заболевание проходило в крайне тяжелой форме, мужчина также страдал холециститом и атеросклерозом. В этой же больнице умерла 67-летняя жительница Кореновска с аналогичным диагнозом. У женщины были гипертония и сахарный диабет.
В сочинской инфекционной больнице №2 умерло трое больных. Врачам не удалось спасти 45-летнего мужчину с двухсторонней пневмонией, гипертонией и ишемической болезнью сердца. Кроме того, на курорте умерли 74-летняя женщина и 78-летний мужчина, у которых на фоне COVID-19 развилась тяжелая форма двухсторонней пневмонии.
Другой 50-летний житель Тихорецка умер в Тихорецкой ЦРБ от тяжелой формы двухсторонней пневмонии. Он страдал гипертонией.
В Лабинской ЦРБ скончалась 66-летняя жительница Курганинска. У нее были сахарный диабет и атеросклероз.
В Темрюкской ЦРБ умер 79-летний мужчина, который страдал гипертонией и сахарным диабетом. В Крымской ЦРБ скончался 54-летний мужчина. В анамнезе у него было заболевание сердца и гипертония.
В ЦРБ Северского района от короновирусной пневмонии скончались три человека. Помимо COVID-19 у 48-летнего и 54-летнего мужчин был сахарный диабет. У 58-летней местной жительницы на фоне коронавируса развилась двухсторонняя пневмония в тяжелой форме.
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