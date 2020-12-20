На Кубани в тяжелом состоянии на ИВЛ находится 135 пациентов с COVID-19
В Краснодарском крае за сутки 20 декабря коронавирус официально зарегистрировали у 187 человек
Всего в России за сутки зарегистрировали 28 тыс. 948 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Также за сутки зафиксировали 511 летальных исходов, а за весь период в стране от коронавируса скончалось 50 тыс. 858 человек.
Больше всего зараженных в Москве (7 тыс. 263), Санкт-Петербурге (3 тыс. 759) и Московской области (1 тыс. 539). На юге России в лидерах Ростовская область (390), Крым (357), Ставропольский край (241), Краснодарский край (187), Дагестан (154), Чечня (143), Кабардино-Балкария (100), Карачаево-Черкесия (94), Адыгея (92), Северная Осетия (88), Ингушетия (86) и Севастополь (81).
За период пандемии в России коронавирусом заболели 2 млн 848 тыс. 377 человек.
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В оперштабе кубани уточнили, что среди 187 заболевших 71 мужчина и 116 женщин в возрасте от 3 до 85 лет, в том числе 9 детей. Больше всего инфицированных в Краснодаре (56), в Туапсинском и Гулькевичском районе по 13 и 12 больных соответственно. В остальном случаи в регионе распределили так:
- 11 — в Темрюкском районе;
- 10 — в Сочи;
- по 8 — в Белореченском и Тимашевском районах;
- по 7 — в Северском, Крымском и Красноармейском районах;
- 6 — в Абинском районе;
- по 5 — в Анапе, Кавказском и Белоглининском районах.
- по 4 — в Ленинградском, Павловском и Каневском районах;
- 3 — в Калининском районе;
- по 2 — в Крыловском, Новокубанском, Мостовском районах.
- по 1 — в Армавире, Кущевском, Курганинском, Лабинском, Новопокровском и Тбилисском районах.
Всего с начала пандемии на Кубани коронавирус подтвердили у 25 тыс. 669 человек, в том числе у 2 тыс. 156 детей. Выздоровели 17 тыс. 344 пациента (+103 за сутки). Не удалось спасти 785 человек (+12). 135 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще пятеро — на ЭКМО в краевой клинической больнице № 1, сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Всего на сегодняшний день в медорганизации края обратились с подозрением на коронавирус 124 тыс. 356 человек. Продолжают стационарное лечение 5 тыс. 979.
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