На Кубани в тяжелом состоянии на ИВЛ находится 135 пациентов с COVID-19

В Краснодарском крае за сутки 20 декабря коронавирус официально зарегистрировали у 187 человек

Всего в России за сутки зарегистрировали 28 тыс. 948 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Также за сутки зафиксировали 511 летальных исходов, а за весь период в стране от коронавируса скончалось 50 тыс. 858 человек.

Больше всего зараженных в Москве (7 тыс. 263), Санкт-Петербурге (3 тыс. 759) и Московской области (1 тыс. 539). На юге России в лидерах Ростовская область (390), Крым (357), Ставропольский край (241), Краснодарский край (187) , Дагестан (154), Чечня (143), Кабардино-Балкария (100), Карачаево-Черкесия (94), Адыгея (92), Северная Осетия (88), Ингушетия (86) и Севастополь (81).

За период пандемии в России коронавирусом заболели 2 млн 848 тыс. 377 человек.