Гол игрока «Краснодара» Шапи попал в топ-6 лучших голов группового этапа ЛЧ
Краснодарский край Валерия Дульская
УЕФА 18 декабря опубликовал рейтинг лучших голов группового этапа Лиги чемпионов
Автором лучшего гола группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021 признали нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара. В матче 6-го тура он оформил хет-трик в ворота «Истанбул Башакшехир» — один из этих мячей и признали лучшим.
Гол полузащитника «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова в ворота «Севильи» стал шестым в рейтинге, который опубликовали УЕФА. В целом места распределились так:
- футболист «ПСЖ» Неймар в ворота «Башакшехир»;
- игрок «Реала» Лука Модрич в ворота «Шахтёра»;
- футболист «Барселоны» Антуан Гризманн в ворота «Ференцвароша»;
- форвард «Манчестер Юнайтед» Бруно Фернандеш в ворота «Башакшехира»;
- защитник «Баварии» Йозуа Киммих в ворота «Локомотива»;
- полузащитник «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова в ворота «Севильи».
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