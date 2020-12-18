Гол игрока «Краснодара» Шапи попал в топ-6 лучших голов группового этапа ЛЧ

УЕФА 18 декабря опубликовал рейтинг лучших голов группового этапа Лиги чемпионов

Автором лучшего гола группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021 признали нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара. В матче 6-го тура он оформил хет-трик в ворота «Истанбул Башакшехир» — один из этих мячей и признали лучшим.

Гол полузащитника «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова в ворота «Севильи» стал шестым в рейтинге, который опубликовали УЕФА. В целом места распределились так: футболист «ПСЖ» Неймар в ворота «Башакшехир»;

игрок «Реала» Лука Модрич в ворота «Шахтёра»;

футболист «Барселоны» Антуан Гризманн в ворота «Ференцвароша»;

форвард «Манчестер Юнайтед» Бруно Фернандеш в ворота «Башакшехира»;

защитник «Баварии» Йозуа Киммих в ворота «Локомотива»;

полузащитник «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова в ворота «Севильи».