Гол игрока «Краснодара» Шапи попал в топ-6 лучших голов группового этапа ЛЧ

Краснодарский край

Распечатать

УЕФА 18 декабря опубликовал рейтинг лучших голов группового этапа Лиги чемпионов

Автором лучшего гола группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021 признали нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара. В матче 6-го тура он оформил хет-трик в ворота «Истанбул Башакшехир» — один из этих мячей и признали лучшим.

Читайте также:

Гол полузащитника «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова в ворота «Севильи» стал шестым в рейтинге, который опубликовали УЕФА. В целом места распределились так:

  • футболист «ПСЖ» Неймар в ворота «Башакшехир»;
  • игрок «Реала» Лука Модрич в ворота «Шахтёра»;
  • футболист «Барселоны» Антуан Гризманн в ворота «Ференцвароша»;
  • форвард «Манчестер Юнайтед» Бруно Фернандеш в ворота «Башакшехира»;
  • защитник «Баварии» Йозуа Киммих в ворота «Локомотива»;
  • полузащитник «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова в ворота «Севильи».

Напомним, «Краснодар» 4 ноября проиграл в гостях у испанской «Севильи» в рамках Лиги чемпионов. На 17-й минуте счет открыл Магомед-Шапи Сулейманов, со штрафного пробив в девятку. На следующий день стало известно, что его гол вошел в список лучших в туре ЛЧ.

Лига чемпионов ФК «Краснодар» Футбол

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Гол игрока «Краснодара» Шапи попал в топ-6 лучших голов группового этапа ЛЧ
В Краснодаре открыли главную новогоднюю ёлку и у нее есть сайт
МЧС предупредило о снеге и гололеде на Кубани
ТНТ объявил о закрытии телепроекта «Дом-2»
В Сочи на зимние праздники откроют обсерватор для туристов
На Главной городской площади Краснодара начнут работать аттракционы и рождественская ярмарка

Лента новостей

Партнерский

Архитектор, водитель или шашлычник?

Тест на идеальную профессию

Партнерский

Новые инсайты и заряд мотивации

Что еще дал кубанским предпринимателям бизнес‑кэмп «Мой бизнес»

Партнерский

Как комиссионки охраняют природу?

5 сетей в Краснодаре

Реклама на портале