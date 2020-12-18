МЧС предупредило о снеге и гололеде на Кубани

Краснодарский край

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МЧС Кубани 18 декабря предупредило о дожде, снеге и гололеде в регионе

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что на территории региона ожидается ухудшение погоды. Возможно резкое понижение температуры, туман, гололед, снег и мокрый снег.

МЧС усилили дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях. Также ведомство рекомендовало следить за прогнозом, соблюдать правила пожарной безопасности и безопасности на дорогах. Кроме того, при налипании мокрого снега необходимо быть осторожнее на улице, также важно обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач, а при обнаружении обрыва линий электропередач позвонить по телефонам экстренных служб: 01 или 101.

Напомним, ранее Юга.ру сообщали, что в предпоследние выходные 2020 года в Краснодарском крае будет облачная погода.

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