МЧС предупредило о снеге и гололеде на Кубани

МЧС Кубани 18 декабря предупредило о дожде, снеге и гололеде в регионе

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что на территории региона ожидается ухудшение погоды. Возможно резкое понижение температуры, туман, гололед, снег и мокрый снег.

МЧС усилили дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях. Также ведомство рекомендовало следить за прогнозом, соблюдать правила пожарной безопасности и безопасности на дорогах. Кроме того, при налипании мокрого снега необходимо быть осторожнее на улице, также важно обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач, а при обнаружении обрыва линий электропередач позвонить по телефонам экстренных служб: 01 или 101.

Напомним, ранее Юга.ру сообщали, что в предпоследние выходные 2020 года в Краснодарском крае будет облачная погода.