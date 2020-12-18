В выходные на Кубани будет немного снежно

Краснодарский край

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В предпоследние выходные 2020 года в Краснодарском крае будет облачная погода

По данным кубанского гидрометцентра, в ночь на 19 декабря похолодает до -5...0 °C. Днем будет 1-6 °C, облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер 5-10 м/с.

Ночью 20 декабря прогнозируют понижение температуры до -5...0 °C, днем будет -1...+4 °C. Ожидается ветер 5-10 м/с, местами пройдут дожди и мокрый снег.

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На Черноморском побережье в выходные будет дождливо, возможен мокрый снег. Ночью столбики термометров покажут 1-6 °C. Днем в субботу воздух прогреется до 5-10 °C, в воскресенье — 3-8 °C. Ветер 6-11 м/с, с порывами 12-14 м/с.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре в выходные будет пасмурно, а в ночные и утренние часы возможен небольшой снег. Температура воздуха будет держаться на отметках около 0 °С, ветер слабый, 1-2 м/с.

Краснодар Погода

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