В выходные на Кубани будет немного снежно

В предпоследние выходные 2020 года в Краснодарском крае будет облачная погода

По данным кубанского гидрометцентра, в ночь на 19 декабря похолодает до -5...0 °C. Днем будет 1-6 °C, облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер 5-10 м/с.

Ночью 20 декабря прогнозируют понижение температуры до -5...0 °C, днем будет -1...+4 °C. Ожидается ветер 5-10 м/с, местами пройдут дожди и мокрый снег.