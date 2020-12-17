Гидрометцентр: зима в России становится короче
17 декабря в Гидрометцентре предупредили об изменении продолжительности времен года в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в России уменьшается количество дней со среднесуточной температурой ниже нуля. Таким образом, зима «скукоживается, а теплый период увеличивается».
По его мнению, ситуация будет складываться в зависимости от региона. Например, в Москве похолодание и приход отрицательных температур наступает позже на 7-10 дней. Весна при этом тоже начинается раньше на 5-7 дней — это отличается от той погоды, которая была в столице в середине 20 века, пишет «360».
«Осень и весна — эти сезоны будут всегда. Понятно, что и зима, и лето будут, но продолжительность теплого и холодного периода меняется и будет меняться», — цитирует метеоролога ТАСС.
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Вильфанд отметил высокую скорость глобального потепления сейчас. Оно набирает темпы из-за воздействия на природу человека:
«В январе температура стала выше на два градуса за последние 30 лет. Это невероятное потепление, колоссальное, которого никогда не было раньше в истории».
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