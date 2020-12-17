Гидрометцентр: зима в России становится короче

Вся Россия

Распечатать

17 декабря в Гидрометцентре предупредили об изменении продолжительности времен года в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в России уменьшается количество дней со среднесуточной температурой ниже нуля. Таким образом, зима «скукоживается, а теплый период увеличивается».

По его мнению, ситуация будет складываться в зависимости от региона. Например, в Москве похолодание и приход отрицательных температур наступает позже на 7-10 дней. Весна при этом тоже начинается раньше на 5-7 дней — это отличается от той погоды, которая была в столице в середине 20 века, пишет «360».

«Осень и весна — эти сезоны будут всегда. Понятно, что и зима, и лето будут, но продолжительность теплого и холодного периода меняется и будет меняться», — цитирует метеоролога ТАСС.

Читайте также:

Вильфанд отметил высокую скорость глобального потепления сейчас. Оно набирает темпы из-за воздействия на природу человека:

«В январе температура стала выше на два градуса за последние 30 лет. Это невероятное потепление, колоссальное, которого никогда не было раньше в истории».

Погода

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Гидрометцентр: зима в России становится короче
При строительстве дороги на Кубани нашли 100-килограммовую авиабомбу
«Локомотив-Кубань» обыграл «Монако» в матче Еврокубка
Мэрию Краснодара оштрафовали за невыполнение решения суда, который обязал вернуть маршрут № 183А
В сочинской гостинице нашли тело туриста
На Кубани нашли останки светящихся и пучеглазых рыб, которые жили 17 млн лет назад

Лента новостей

Партнерский

Казаки Сахалина: «Наши двери открыты для близких по духу людей»

«Дорога в один конец»

Почему кубанский блогер сбежал из России в Германию

Партнерский

100 лет обучения

С чего начинался и чем живет сейчас Кубанский государственный медицинский университет

Реклама на портале