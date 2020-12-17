Гидрометцентр: зима в России становится короче

17 декабря в Гидрометцентре предупредили об изменении продолжительности времен года в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в России уменьшается количество дней со среднесуточной температурой ниже нуля. Таким образом, зима «скукоживается, а теплый период увеличивается».

По его мнению, ситуация будет складываться в зависимости от региона. Например, в Москве похолодание и приход отрицательных температур наступает позже на 7-10 дней. Весна при этом тоже начинается раньше на 5-7 дней — это отличается от той погоды, которая была в столице в середине 20 века, пишет «360».

«Осень и весна — эти сезоны будут всегда. Понятно, что и зима, и лето будут, но продолжительность теплого и холодного периода меняется и будет меняться», — цитирует метеоролога ТАСС.