В Сочи назначили нового директора департамента физической культуры и спорта

Краснодарский край

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В середине декабря новым руководителем департамента спорта Сочи стал Анатолий Мирошников

Это не первые кадровые изменения на курорте за последние несколько месяцев. В ноябре в Сочи сменились глава Адлерского района и управляющий делами мэрии. В декабре назначили нового советника мэра, им стала замминистра по делам молодежи Татарстана Анна Захматова.

17 декабря стало известно о новом назначении. В мэрии Сочи сменили директора департамента спорта.

«Анатолий Мирошников назначен на должность директора департамента физической культуры и спорта администрации Сочи с 16 декабря», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе мэрии курорта.

Ранее, с июня 2013 года, подразделение возглавлял Сергей Пилосян.

Кто такой Анатолий Мирошников

Мирошников — выпускник Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Карьеру начал тренером по греко-римской борьбе в детской юношеской спортивной школе № 1 в Ейске, затем стал директором ДЮСШ. С 2013 года был начальником отдела по физической культуре и спорту Ейского района. В 2016 году стал начальником аналогичного управления в администрации Краснодара.

Кадровые перестановки Сочи

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