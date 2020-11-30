В Сочи назначен новый управляющий делами мэрии

Ранее этот пост занимал Николай Бескровный, который возглавил Адлерский район после отставки Валерия Кокорева.

Кто такой Артём Оськин

Оськин родился Магадане в 1987 году. В 2010 году окончил Академию маркетинга и социально-информационных технологий по специальности «Прикладная информатика (в экономике)».

С 2011 по 2016 год работал ведущим и главным специалистом в управлении гражданской защиты администрации Краснодара, затем, до 2019 года — в региональном министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В 2019 году перешел в управление протокола и контроля администрации Сочи.