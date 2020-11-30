В Сочи назначен новый управляющий делами мэрии

Краснодарский край

Распечатать

Должность управляющего делами администрации Сочи в конце ноября занял Артём Оськин

Ранее этот пост занимал Николай Бескровный, который возглавил Адлерский район после отставки Валерия Кокорева.

Кто такой Артём Оськин

Оськин родился Магадане в 1987 году. В 2010 году окончил Академию маркетинга и социально-информационных технологий по специальности «Прикладная информатика (в экономике)».

С 2011 по 2016 год работал ведущим и главным специалистом в управлении гражданской защиты администрации Краснодара, затем, до 2019 года — в региональном министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В 2019 году перешел в управление протокола и контроля администрации Сочи.

Это не первые назначения руководителей в мэрии Сочи в ноябре. В администрации курорта 18 ноября представили нового заместителя главы города Алексея Копайгородского: Должность вице-мэра курорта получила Елена Канюк. В ее ведении социальный блок — образование, культура, семья и детство, молодежная политики и дела несовершеннолетних.

Кадровые перестановки Сочи Чиновники

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Сотрудники аэропорта Сочи обматерили пса в переноске, а затем начали передразнивать его лаем
В Адыгее продлили режим самоизоляции работникам старше 65 лет
На Кубани по делу о смертельном ДТП отправили в СИЗО водителя «Газели», в которой были лавки вместо сидений
В Адыгее число школьников, переведенных на дистанционку, выросло на 1,3 тыс. человек за неделю
Вице-мэр Краснодара заразился COVID-19
В Сочи назначен новый управляющий делами мэрии

Лента новостей

Партнерский

Какой ты супергерой?

Тест, который расскажет, как развивать таланты

«Люди стали больше ценить то, что у них есть»

Психиатр рассказала, как пандемия коронавируса повлияла на россиян

Партнерский

Видеосалон, Пеппер, Бюро

Артур Сергеев — о том, как открывать бары

Реклама на портале