В Сочи назначен новый управляющий делами мэрии
Должность управляющего делами администрации Сочи в конце ноября занял Артём Оськин
Ранее этот пост занимал Николай Бескровный, который возглавил Адлерский район после отставки Валерия Кокорева.
Кто такой Артём Оськин
Оськин родился Магадане в 1987 году. В 2010 году окончил Академию маркетинга и социально-информационных технологий по специальности «Прикладная информатика (в экономике)».
С 2011 по 2016 год работал ведущим и главным специалистом в управлении гражданской защиты администрации Краснодара, затем, до 2019 года — в региональном министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В 2019 году перешел в управление протокола и контроля администрации Сочи.
Это не первые назначения руководителей в мэрии Сочи в ноябре. В администрации курорта 18 ноября представили нового заместителя главы города Алексея Копайгородского: Должность вице-мэра курорта получила Елена Канюк. В ее ведении социальный блок — образование, культура, семья и детство, молодежная политики и дела несовершеннолетних.
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