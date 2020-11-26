В Сочи сменился глава Адлерского района

«Я принял решение в связи с переходом на другую работу сложить с себя обязанности главы районной администрации», — написал Кокорев на странице администрации Адлера в инстаграме.

Напомним, Кокорев возглавил администрацию Адлера в сентябре 2019 года. Его кандидатуру глава Сочи Алексей Копайгородский представил на своей первой планерке в должности мэра. Кокорев — бывший глава Краснополянского поселкового округа.

При этом на момент публикации новости на официальном сайте городской мэрии осталась информация о Кокоревом, как главе Адлера. По данным источника портала Юга.ру, кресло главы администрации самого южного района курорта займет Николай Бескровный — управляющий делами мэрии Сочи.

«В ближайшее время о назначении будет объявлено официально», — сообщил источник.

Это уже не первые новые назначения руководителей внутригородских районов курорта в этом году. Как писали Юга.ру, в июне главой Центрального района Сочи стала Инна Казанкова. Ранее эту должность занимал ее отец. Казанкова возглавила район вместо Александра Белозерова, которого назначили на эту должность в сентябре 2019 года на первой планерке, как и Кокорева.