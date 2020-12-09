В Сочи советником мэра назначили замминистра по делам молодежи Татарстана

Она будет курировать вопросы, которые связаны с молодежью курорта.

«Анна Захматова назначена советником мэра по делам молодежи Сочи», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе городской мэрии.

Захматова родилась в 1980 году в Казани. Она выпускница Казанского государственного технического университета имени Туполева. В сферу молодежной политики Захматова пришла 2002 году. С 2012 года она занималась развитием волонтерского движения в России.

Напомним, в конце года в мэрии Сочи было несколько новых назначений. Например, 30 ноября стало известно, что должность управляющего делами администрации курорта занял Артем Оськин. В администрации Сочи 18 ноября сообщили о назначении нового заместителя главы города Алексея Копайгородского. Должность вице-мэра курорта получила Елена Канюк.