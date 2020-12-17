Семь лет колонии получил водитель, который летом в Крыму сбил группу детей

Напомним, вечером 13 августа в Джанкойском районе Крыма 34-летний водитель ВАЗ-2107 сбил трех детей (10, 4 и 2 лет). ДТП случилось из-за того, что мужчина наехал на насыпь грунта и выехал на тротуар. В результате аварии четырехлетняя девочка погибла, двух других девочек госпитализировали с травмами.

Сообщалось, что у мужчины не было с собой водительских прав, а в 2016 году его лишали удостоверения на 18 месяцев. Кроме того, он был пьян.

В пресс-службе СУ СК РФ по Крыму 16 декабря сообщили, что суд признал водителя виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения при управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности смерть ребенка). Мужчину приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Также его на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением машин. В ведомстве отметили, что вину мужчина полностью признал и давал показания.